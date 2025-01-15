У Франції ультраліві депутати хочуть оголосити вотум недовіри новому уряду

У французькому парламенті розглядається питання вотуму недовіри уряду Байру, ініційованого опозицією, ультралівими депутатами через кілька годин після програмної промови нового прем’єра Франсуа Байру. Про це повідомляє Le Monde, пише УНН.

Деталі

"Що швидше ви підете, то краще", - заявив у залі засідань лідер ультралівих, керівник "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон.

Пропозицію щодо висловлення недовіри уряду Байру підтримали також комуністи та "екологи". Загалом 57 депутатів.

Наразі ініціатива має низькі шанси на успіх, оскільки без голосів Соціалістичної партії та ультраправого "Національного об'єднання" вотум недовіри не набере необхідної кількості голосів.

Соціалісти, які мають 66 депутатів, заявили, що їхня позиція залежатиме від ставлення прем'єра до перегляду пенсійної реформи. Проте навіть у разі підтримки відставки уряду цією партією його подальша доля залежатиме від рішення "Національного об'єднання", яке має 124 депутати - найбільшу фракцію.

Ультраправі поки не озвучили остаточного рішення, однак президент партії Барделла різко розкритикував промову Байру в парламенті.

Нічого про купівельну спроможність, нічого про незахищеність, нічого конкретного про імміграцію: життя французів — це порожній абзац цієї марної промови, - зазначив він.

Для відставки нового уряду потрібна абсолютна більшість — 287 голосів, при цьому три з 577 парламентських місць наразі вакантні.

Попередній уряд під керівництвом Мішеля Барньє перебував при владі три місяці.

Нагадаємо

Парламент Франції виніс вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Мішеля Барньє 331 голосом. Це перший такий випадок з 1962 року, а уряд Барньє став найкоротшим в історії П'ятої Республіки.

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє подав у відставку після програшу вотуму довіри 331 голосом. Країна залишилася без виконавчої влади та бюджету на 2025 рік, поки Макрон шукав нового главу уряду.

24 грудня у Франції представили новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Франсуа Байру. Сім міністрів зберегли свої посади, а деякі отримали нові призначення, перше засідання відбулося 3 січня.