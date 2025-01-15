Во Франции ультралевые депутаты хотят объявить вотум недоверия новому правительству

Во французском парламенте рассматривается вопрос вотума недоверия правительству Байру, инициированного оппозицией, ультралевыми депутатами через несколько часов после программной речи нового премьера Франсуа Байру. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.

Детали

"Чем быстрее вы уйдете, тем лучше", - заявил в зале заседаний лидер ультралевых, руководитель „Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон.

Предложение о выражении недоверия правительству Байру поддержали также коммунисты и "экологи". В целом 57 депутатов.

Сейчас инициатива имеет низкие шансы на успех, поскольку без голосов Социалистической партии и ультраправого "Национального объединения" вотум недоверия не наберет необходимого количества голосов.

Социалисты, которые имеют 66 депутатов, заявили, что их позиция будет зависеть от отношения премьера к пересмотру пенсионной реформы. Однако даже в случае поддержки отставки правительства этой партией его дальнейшая судьба будет зависеть от решения "Национального объединения", которое имеет 124 депутата - самую большую фракцию.

Ультраправые пока не озвучили окончательного решения, однако президент партии Барделла резко раскритиковал речь Байру в парламенте.

Ничего о покупательной способности, ничего о незащищенности, ничего конкретного об иммиграции: жизнь французов - это пустой абзац этой бесполезной речи, - отметил он.

Для отставки нового правительства требуется абсолютное большинство - 287 голосов, при этом три из 577 парламентских мест пока вакантны.

Предыдущее правительство под руководством Мишеля Барнье находилось у власти три месяца.

Напомним

Парламент Франции вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье 331 голосом. Это первый такой случай с 1962 года, а правительство Барнье стало самым коротким в истории Пятой Республики.

Премьер-министр Франции Мишель Барнье подал в отставку после проигрыша вотума доверия 331 голосом. Страна осталась без исполнительной власти и бюджета на 2025 год, пока Макрон искал нового главу правительства.

24 декабря во Франции представили новое правительство во главе с премьер-министром Франсуа Байру. Семь министров сохранили свои должности, а некоторые получили новые назначения, первое заседание состоялось 3 января.