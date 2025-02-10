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Во Франции парламент в очередной раз провалил вотум недоверия правительству Байру

Во Франции парламент в очередной раз провалил вотум недоверия правительству Байру

Киев  •  УНН

 • 3647 просмотра

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Национальная Ассамблея Франции не поддержала вотум недоверия правительству Франсуа Байру, набрав лишь 128 голосов из необходимых 288. Премьер-министр сразу применил статью Конституции для принятия решения без голосования депутатов.

В понедельник, 10 февраля, внесенный на голосование Национальной Ассамблеи вотум недоверия правительству Франсуа Байру, не нашел необходимой поддержки среди депутатов, об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что поданное крайне левыми из Непокоренной Франции предложение набрало 128 голосов при минимально необходимых 288.

Сразу после этого премьер-министр снова применил статью Конституции, которая дает право принимать решения без голосования депутатов, чтобы провести часть законопроекта, касающегося правительственных расходов.

Это, вероятно, вызовет еще один вотум недоверия со стороны левой оппозиции на этой неделе, отмечает издание.

Напомним

5 декабря прошлого года парламент Франции вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье 331 голосом. Это первый такой случай с 1962 года, а правительство Барнье стало самым коротким в истории Пятой Республики.

Премьер-министр Франции Мишель Барнье подал в отставку после проигрыша вотума доверия 331 голосом. Страна осталась без исполнительной власти и бюджета на 2025 год, пока Макрон искал нового главу правительства.

24 декабря во Франции представили новое правительство во главе с премьер-министром Франсуа Байру. Семь министров сохранили свои должности, а некоторые получили новые назначения, первое заседание состоялось 3 января.

5 февраля леворадикальная партия "Непокоренная Франция" инициировала голосование по вотуму недоверия премьеру Байру из-за принятия бюджета без голосования. Обе попытки провалились из-за недостатка голосов депутатов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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