За інформацією Newsmax, очільник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що співпраця України зі Сполученими Штатами є визначальною умовою для перемоги над росією. Про це повідомляє американське видання Newsmax, пише УНН.

Деталі

Видання підкреслює, що за словами Буданова, незалежно від того, яка політична сила перебуває при владі у Білому домі, союз Києва і Вашингтона лишається стратегічним фундаментом для стримування агресора та зміцнення української оборони.

Ще до виборів 2016 року Буданов наголошував, що Україна співпрацюватиме з будь-якою партією, яка займатиме Білий дім. Він вірить в Америку та в партнерство як ключ до перемоги. Цей дух двопартійності зараз є критично важливим - йдеться у матеріалі Newsmax.

Коли росія розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, чимало західних експертів прогнозували швидке падіння Києва. кремль кинув у бій майже пів мільйона солдатів, озброєних танками, авіацією, ракетними системами та підтримуваних військово-морським флотом.

Одним із головних чинників цього спротиву, як зазначає американське видання, стала трансформація Головного управління розвідки під керівництвом Кирила Буданова. Ще до вторгнення він був одним із небагатьох посадовців, які публічно попереджали про неминучість удару росії. Історія підтвердила його правоту, йдеться в публікації.

Буданов реформував ГУР у структуру, здатну діяти як елітні гібридні сили: проводити ризиковані операції, завдавати далекобійних ударів і формувати поле бою у кількох вимірах. На початку війни саме підрозділи розвідки зірвали російську спробу захопити аеропорт у Гостомелі – провал, який врятував Київ від оточення. Під його керівництвом створювалися спецпідрозділи "Кракен", "Шаман", "Артан", а також мережі партизанського руху в окупованих районах.

Буданов не залишався лише стратегом у штабі – він особисто перебував на передовій, зокрема під час операцій у Харківській області та підготовки рейдів у Криму. Його підрозділи співпрацювали й з російськими опозиційними групами, що заходили на територію бєлгородської та курської областей. Така активність принесла йому виняткову довіру - він стабільно входить у трійку найбільш авторитетних постатей України.

Водночас керівник розвідки підкреслює: жоден із цих успіхів не був би можливим без підтримки США. Американська супутникова та електронна розвідка, у поєднанні з українським досвідом і тактикою, створили на фронті перевагу, якій російське командування не змогло протиставити ефективної відповіді.

Зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа 18 серпня у Вашингтоні стала підтвердженням того, що партнерство США й України зберігає стратегічну силу. На думку Буданова, саме стійка американська допомога - технологічна, розвідувальна та матеріальна - є запорукою майбутньої перемоги Києва.

москва розуміє лише мову сили, наголошує він. І якщо Україна не отримає необхідної підтримки, агресія росії може не обмежитися лише її кордонами. Натомість перемога Києва стане доказом того, що демократичні держави здатні діяти швидко, злагоджено та ефективно протистояти автократіям.

Америка повинна мислити масштабно, діяти рішуче й дивитися далеко вперед. Саме завдяки такій співпраці Україна перемагає, а Захід захищає власне майбутнє - підсумували в Newsmax.

