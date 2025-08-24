Буданов обговорив з канадським філантропом Темертеєм нові проєкти для посилення воєнної розвідки України
Київ • УНН
Начальник ГУР МО Кирило Буданов провів зустріч з канадським філантропом Джеймсом Темертеєм та представниками української діаспори. Сторони обговорили нові напрями підтримки воєнної розвідки України.
Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов провів зустріч із засновником Temerty Foundation Джеймсом Темертеєм та представниками української діаспори, під час якої сторони обговорили нові напрями підтримки воєнної розвідки України. Про це пише УНН із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Деталі
Під час заходу були присутні сестра і керівниця фонду Людмила Темертей, директорка української ініціативи фонду Христина Волер та директор українського відділення Світового Конґресу Українців Андрій Потічний.
Буданов наголосив на важливості допомоги української громади за кордоном у зміцненні обороноздатності країни.
Українська діаспора відіграє надзвичайно важливу роль у зміцненні обороноздатності нашої держави. Завдяки консолідованим зусиллям ми здатні швидше реагувати на виклики та забезпечувати воїнів усім необхідним
Джеймс Темертей відзначив ефективність роботи українських розвідників і підкреслив, що для нього є честю підтримувати воєнну розвідку України.
Робота Головного управління розвідки та його спецпідрозділів вражає рішучістю й професіоналізмом. Для нас честь підтримувати цих людей, які щодня ризикують життям, захищаючи Україну і цінності, спільні для всього вільного світу
Окремо начальник ГУР МО подякував Джеймсу Темертею за його неоціненний внесок у допомогу Україні та привітав із отриманням державної відзнаки "Національна легенда України", яку Президент Володимир Зеленський вручив бізнесмену та філантропу 20 серпня.
Довідково
Джеймс (Костянтин) Темертей - громадянин Канади українського походження, підприємець, меценат. Належить до когорти найбільших українських меценатів сучасності. Темертей є членом Консультативної ради з питань іноземних інвестицій при Президентові України.
Днями Президент України Володимир Зеленський відзначив Джеймса Темертея державною нагородою "Національна легенда України".
Буданов звернувся до українців напередодні зустрічі президента США Трампа з російським диктатором путіним12.08.25, 18:59 • 18535 переглядiв