9756 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Зеленський відзначив державною нагородою "Національна легенда України" видатних діячів культури, спорту та науки

Київ

 482 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відзначив державною нагородою "Національна легенда України" видатних діячів культури, спорту та науки. Серед нагороджених – Серж Лифар, Анатолій Криволап, Василь Зінкевич, Ярослава Магучіх та інші.

Зеленський відзначив державною нагородою "Національна легенда України" видатних діячів культури, спорту та науки

Президент України Володимир Зеленський відзначив державною нагородою "Національна легенда України" видатних українців, які надихають та прославляють державу у світі. Про це він повідомив він у своєму Telegram, пише УНН.

Україна – це країна неймовірних людей. Розумних, сильних, талановитих. Справжніх легенд. З різних сфер і поколінь. Але їх об’єднує головне: вони надихають, прославляють нашу державу у світі й творять історію вже сьогодні. Для нас велика честь відзначити саме таких людей державною нагородою "Національна легенда України

- написав він.

Серед тих, то отримав нагороду: Серж Лифар, Анатолій Криволап, Василь Зінкевич, Джеймс Темертей, Людмила Монастирська, Володимир Горбулін, Ярослава Магучіх, Андрій Сем’янків, Святослав Вакарчук.

І ті, чиї імена не можна назвати, але саме завдяки кому стала можливою операція "Павутина".

"Слава кожному й кожній, хто творить історію держави: культурну, спортивну та найголовнішу – історію нашої незалежності", - додав Президент.

Альона Уткіна

