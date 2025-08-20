Зеленський відзначив державною нагородою "Національна легенда України" видатних діячів культури, спорту та науки

Президент України Володимир Зеленський відзначив державною нагородою "Національна легенда України" видатних українців, які надихають та прославляють державу у світі. Про це він повідомив він у своєму Telegram, пише УНН.

Україна – це країна неймовірних людей. Розумних, сильних, талановитих. Справжніх легенд. З різних сфер і поколінь. Але їх об’єднує головне: вони надихають, прославляють нашу державу у світі й творять історію вже сьогодні. Для нас велика честь відзначити саме таких людей державною нагородою "Національна легенда України