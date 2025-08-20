Зеленський відзначив державною нагородою "Національна легенда України" видатних діячів культури, спорту та науки
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відзначив державною нагородою "Національна легенда України" видатних діячів культури, спорту та науки. Серед нагороджених – Серж Лифар, Анатолій Криволап, Василь Зінкевич, Ярослава Магучіх та інші.
Президент України Володимир Зеленський відзначив державною нагородою "Національна легенда України" видатних українців, які надихають та прославляють державу у світі. Про це він повідомив він у своєму Telegram, пише УНН.
Україна – це країна неймовірних людей. Розумних, сильних, талановитих. Справжніх легенд. З різних сфер і поколінь. Але їх об’єднує головне: вони надихають, прославляють нашу державу у світі й творять історію вже сьогодні. Для нас велика честь відзначити саме таких людей державною нагородою "Національна легенда України
Серед тих, то отримав нагороду: Серж Лифар, Анатолій Криволап, Василь Зінкевич, Джеймс Темертей, Людмила Монастирська, Володимир Горбулін, Ярослава Магучіх, Андрій Сем’янків, Святослав Вакарчук.
І ті, чиї імена не можна назвати, але саме завдяки кому стала можливою операція "Павутина".
"Слава кожному й кожній, хто творить історію держави: культурну, спортивну та найголовнішу – історію нашої незалежності", - додав Президент.
