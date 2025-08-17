Зеленський нагородив полковника командира 1-го корпусу НГУ "Азов" "Редіса" орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відзначив Дениса Прокопенка ("Редіса") орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Десять військовослужбовців НГУ також отримали орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Президент України Володимир Зеленський відзначив командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Дениса Прокопенка ("Редіса") орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Про це пише УНН з посиланням на указ Президента.
Деталі
Володимир Зеленський відзначив полковника Дениса Прокопенка ("Редіса"), командира 1-го корпусу Національної гвардії "Азов", орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.
Також десять військовослужбовців НГУ отримали орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Серед нагороджених: Ігор Бензерук, Денис Борцов, Станіслав Зобнєв, Святослав Козак, Максим Нечет, Богдан Олійник, Василь Савицький, Володимир Стрюков, Антон Хвостик та Богдан Цимбал.
Крім того, кілька десятків воїнів Нацгвардії, Національної поліції та Держприкордонслужби були ушановані державними нагородами — орденами "За мужність" усіх трьох ступенів (більшість із них - посмертно), а також медалей "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".
Бойова медикиня "Мері" загинула на фронті: деталі її життя та подвигу08.08.25, 11:39 • 16103 перегляди