В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Зеленський нагородив полковника командира 1-го корпусу НГУ "Азов" "Редіса" орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відзначив Дениса Прокопенка ("Редіса") орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Десять військовослужбовців НГУ також отримали орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Зеленський нагородив полковника командира 1-го корпусу НГУ "Азов" "Редіса" орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

Президент України Володимир Зеленський відзначив командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Дениса Прокопенка ("Редіса") орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Про це пише УНН з посиланням на указ Президента.

Деталі

Володимир Зеленський відзначив полковника Дениса Прокопенка ("Редіса"), командира 1-го корпусу Національної гвардії "Азов", орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Також десять військовослужбовців НГУ отримали орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Серед нагороджених: Ігор Бензерук, Денис Борцов, Станіслав Зобнєв, Святослав Козак, Максим Нечет, Богдан Олійник, Василь Савицький, Володимир Стрюков, Антон Хвостик та Богдан Цимбал.

Крім того, кілька десятків воїнів Нацгвардії, Національної поліції та Держприкордонслужби були ушановані державними нагородами — орденами "За мужність" усіх трьох ступенів (більшість із них - посмертно), а також медалей "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
Національна поліція України
Національна гвардія України
Державна прикордонна служба України
Денис Прокопенко
Володимир Зеленський