Бойова медикиня "Мері" загинула на фронті: деталі її життя та подвигу

7 серпня на фронті під час бойового завдання внаслідок ворожої атаки дрону загинула молодша сержантка, бойова медикиня 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Мері". Вона рятувала життя побратимів і до останнього залишалась вірною своєму обов'язку. У загиблої залишилася 15-річна донька.

Деталі

Як повідомляє Пласт – військова була уродженкою Чернігівщини, вона народилася в родині медиків і закінчила факультет історії Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. До війська прийшла не одразу – більшу частину життя присвятила культурі, працюючи в Чернігівському обласному художньому музеї імені Галагана.

Багато років вона була старшою науковою співробітницею, а згодом – головною зберігачкою фондів. У 2021 році разом із донькою Юлею приєдналась до "Пласту", де стала активною учасницею життя чернігівської станиці: писарем, виховницею, організаторкою таборів для дітей, постраждалих від війни. Її пластова присяга у жовтні 2023-го в Батурині відбулася вже тоді, коли вона служила у ЗСУ.

Після початку повномасштабної війни, під час наступу на Чернігівщину, "Мері" разом із донькою переїхала жити до музею – аби захистити культурну спадщину від мародерства. З лютого 2023 року стала стрільцем-санітаром у 3-й ОШБр. На фронті – бойовим медиком у першому штурмовому батальйоні.

У січні 2025 року отримала орден "За мужність" з рук Президента за врятовані життя на передовій і доведену відданість при виконанні бойових завдань.

Життя "Мері" обірвалося 7 серпня 2025 року. Разом із двома побратимами вона загинула під час атаки ворожого дрона. Вона йшла туди, де було найнебезпечніше – щоб допомагати.

Залишилися її батьки та донька Юлія.

Нагадаємо

Від початку повномасштабного вторгнення росії 684 українських воїни з різних складових Сил безпеки та оборони відзначені званням Герой України, із них 428 удостоєні цього звання посмертно.