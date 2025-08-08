Боевой медик "Мэри" погибла на фронте: детали ее жизни и подвига

7 августа на фронте во время боевого задания в результате вражеской атаки дрона погибла младший сержант, боевой медик 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Мэри". Она спасала жизни побратимов и до последнего оставалась верной своему долгу. У погибшей осталась 15-летняя дочь.

Об этом сообщает в Facebook Пласт Чернигов, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Пласт – военная была уроженкой Черниговщины, она родилась в семье медиков и окончила факультет истории Национального университета "Черниговский коллегиум" имени Т. Г. Шевченко. В армию пришла не сразу – большую часть жизни посвятила культуре, работая в Черниговском областном художественном музее имени Галагана.

Много лет она была старшим научным сотрудником, а затем – главным хранителем фондов. В 2021 году вместе с дочерью Юлей присоединилась к "Пласту", где стала активной участницей жизни черниговской станицы: писарем, воспитателем, организатором лагерей для детей, пострадавших от войны. Ее пластовая присяга в октябре 2023-го в Батурине состоялась уже тогда, когда она служила в ВСУ.

После начала полномасштабной войны, во время наступления на Черниговщину, "Мэри" вместе с дочерью переехала жить в музей – чтобы защитить культурное наследие от мародерства. С февраля 2023 года стала стрелком-санитаром в 3-й ОШБр. На фронте – боевым медиком в первом штурмовом батальоне.

В январе 2025 года получила орден "За мужество" из рук Президента за спасенные жизни на передовой и доказанную преданность при выполнении боевых задач.

Жизнь "Мэри" оборвалась 7 августа 2025 года. Вместе с двумя побратимами она погибла во время атаки вражеского дрона. Она шла туда, где было опаснее всего – чтобы помогать.

Остались ее родители и дочь Юлия.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения России 684 украинских воина из разных составляющих Сил безопасности и обороны отмечены званием Герой Украины, из них 428 удостоены этого звания посмертно.