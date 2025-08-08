$41.460.15
Эксклюзив
09:44 • 388 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 1924 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 3262 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 9552 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 11107 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 28644 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
04:04 • 36443 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 27783 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 86525 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 62691 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Боевой медик "Мэри" погибла на фронте: детали ее жизни и подвига

Киев • УНН

 • 2808 просмотра

Младший сержант "Мэри", боевой медик 3-й ОШБр, погибла 7 августа 2025 года во время атаки вражеского дрона. Она была историком, пластункой, работала в музее и имела 15-летнюю дочь.

Боевой медик "Мэри" погибла на фронте: детали ее жизни и подвига

7 августа на фронте во время боевого задания в результате вражеской атаки дрона погибла младший сержант, боевой медик 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Мэри". Она спасала жизни побратимов и до последнего оставалась верной своему долгу. У погибшей осталась 15-летняя дочь.

Об этом сообщает в Facebook Пласт Чернигов, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Пласт – военная была уроженкой Черниговщины, она родилась в семье медиков и окончила факультет истории Национального университета "Черниговский коллегиум" имени Т. Г. Шевченко. В армию пришла не сразу – большую часть жизни посвятила культуре, работая в Черниговском областном художественном музее имени Галагана.

Много лет она была старшим научным сотрудником, а затем – главным хранителем фондов. В 2021 году вместе с дочерью Юлей присоединилась к "Пласту", где стала активной участницей жизни черниговской станицы: писарем, воспитателем, организатором лагерей для детей, пострадавших от войны. Ее пластовая присяга в октябре 2023-го в Батурине состоялась уже тогда, когда она служила в ВСУ.

После начала полномасштабной войны, во время наступления на Черниговщину, "Мэри" вместе с дочерью переехала жить в музей – чтобы защитить культурное наследие от мародерства. С февраля 2023 года стала стрелком-санитаром в 3-й ОШБр. На фронте – боевым медиком в первом штурмовом батальоне.

В январе 2025 года получила орден "За мужество" из рук Президента за спасенные жизни на передовой и доказанную преданность при выполнении боевых задач.

Жизнь "Мэри" оборвалась 7 августа 2025 года. Вместе с двумя побратимами она погибла во время атаки вражеского дрона. Она шла туда, где было опаснее всего – чтобы помогать.

Остались ее родители и дочь Юлия.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения России 684 украинских воина из разных составляющих Сил безопасности и обороны отмечены званием Герой Украины, из них 428 удостоены этого звания посмертно.

Степан Гафтко

ОбществоВойна
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
Украина