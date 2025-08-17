Зеленский наградил полковника, командира 1-го корпуса НГУ "Азов" "Редиса" орденом Богдана Хмельницкого II степени

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Эксклюзив
10:14 • 10256 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
07:17 • 17985 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 104638 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 68816 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 70542 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 62190 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 51952 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 246953 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213869 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 168332 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3м/с
42%
745мм
Популярные новости
Прогноз погоды: где в Украине будет дождливо в воскресеньеPhoto17 августа, 03:59 • 10870 просмотра
Потери врага: украинские защитники уничтожили 900 оккупантов за сутки - Генштаб17 августа, 04:35 • 7114 просмотра
ISW: Украине нужны международные гарантии безопасности и миротворцы для сдерживания агрессии РФ17 августа, 04:54 • 7778 просмотра
The Telegraph: Трамп и Путин предлагают Украине «ужасную» сделку, но лучшей может не быть17 августа, 05:28 • 6428 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли07:47 • 4766 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
07:17 • 17982 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 353143 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 305946 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 309600 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 316559 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Урсула фон дер Ляйен
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Аляска
Канада
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети11:21 • 2232 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли07:47 • 4782 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 50875 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 42533 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 178837 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Фокс Ньюс
T-90
БМ-21 «Град»

Зеленский наградил полковника, командира 1-го корпуса НГУ "Азов" "Редиса" орденом Богдана Хмельницкого II степени

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Дениса Прокопенко ("Редиса") орденом Богдана Хмельницкого II степени. Десять военнослужащих НГУ также получили орден Богдана Хмельницкого III степени.

Зеленский наградил полковника, командира 1-го корпуса НГУ "Азов" "Редиса" орденом Богдана Хмельницкого II степени

Президент Украины Владимир Зеленский наградил командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Дениса Прокопенко ("Редиса") орденом Богдана Хмельницкого II степени. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ Президента.

Детали

Владимир Зеленский наградил полковника Дениса Прокопенко ("Редиса"), командира 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов", орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Также десять военнослужащих НГУ получили орден Богдана Хмельницкого III степени. Среди награжденных: Игорь Бензерук, Денис Борцов, Станислав Зобнев, Святослав Козак, Максим Нечет, Богдан Олейник, Василий Савицкий, Владимир Стрюков, Антон Хвостик и Богдан Цимбал.

Кроме того, несколько десятков воинов Нацгвардии, Национальной полиции и Госпогранслужбы были удостоены государственных наград — орденов "За мужество" всех трех степеней (большинство из них - посмертно), а также медалей "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Боевой медик "Мэри" погибла на фронте: детали ее жизни и подвига08.08.2025, 11:39 • 16110 просмотров

Алена Уткина

ОбществоВойна
Национальная полиция Украины
Национальная гвардия Украины
Государственная пограничная служба Украины
Денис Прокопенко
Владимир Зеленский