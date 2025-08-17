Зеленский наградил полковника, командира 1-го корпуса НГУ "Азов" "Редиса" орденом Богдана Хмельницкого II степени
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский наградил Дениса Прокопенко ("Редиса") орденом Богдана Хмельницкого II степени. Десять военнослужащих НГУ также получили орден Богдана Хмельницкого III степени.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Дениса Прокопенко ("Редиса") орденом Богдана Хмельницкого II степени. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ Президента.
Детали
Владимир Зеленский наградил полковника Дениса Прокопенко ("Редиса"), командира 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов", орденом Богдана Хмельницкого II степени.
Также десять военнослужащих НГУ получили орден Богдана Хмельницкого III степени. Среди награжденных: Игорь Бензерук, Денис Борцов, Станислав Зобнев, Святослав Козак, Максим Нечет, Богдан Олейник, Василий Савицкий, Владимир Стрюков, Антон Хвостик и Богдан Цимбал.
Кроме того, несколько десятков воинов Нацгвардии, Национальной полиции и Госпогранслужбы были удостоены государственных наград — орденов "За мужество" всех трех степеней (большинство из них - посмертно), а также медалей "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".
