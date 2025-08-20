$41.360.10
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 33306 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 28160 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 49218 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 215389 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 75116 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 71234 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 67726 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 220912 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 179532 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Зеленский отметил государственной наградой "Национальная легенда Украины" выдающихся деятелей культуры, спорта и науки

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственной наградой "Национальная легенда Украины" выдающихся деятелей культуры, спорта и науки. Среди награжденных – Серж Лифарь, Анатолий Криволап, Василий Зинкевич, Ярослава Магучих и другие.

Зеленский отметил государственной наградой "Национальная легенда Украины" выдающихся деятелей культуры, спорта и науки

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственной наградой "Национальная легенда Украины" выдающихся украинцев, которые вдохновляют и прославляют государство в мире. Об этом он сообщил в своем Telegram, пишет УНН.

Украина – это страна невероятных людей. Умных, сильных, талантливых. Настоящих легенд. Из разных сфер и поколений. Но их объединяет главное: они вдохновляют, прославляют наше государство в мире и творят историю уже сегодня. Для нас большая честь отметить именно таких людей государственной наградой "Национальная легенда Украины"

- написал он.

Среди тех, кто получил награду: Серж Лифарь, Анатолий Криволап, Василий Зинкевич, Джеймс Темертей, Людмила Монастырская, Владимир Горбулин, Ярослава Магучих, Андрей Семьянкив, Святослав Вакарчук.

И те, чьи имена нельзя назвать, но именно благодаря кому стала возможной операция "Паутина".

"Слава каждому и каждой, кто творит историю государства: культурную, спортивную и самую главную – историю нашей независимости", - добавил Президент.

Зеленский наградил полковника, командира 1-го корпуса НГУ "Азов" "Редиса" орденом Богдана Хмельницкого II степени17.08.25, 15:48 • 5581 просмотр

Алена Уткина

ОбществоПолитика
Святослав Вакарчук
Telegram
Ярослава Магучих
Национальная гвардия Украины
Богдан Хмельницкий
Владимир Зеленский
Украина