Зеленский отметил государственной наградой "Национальная легенда Украины" выдающихся деятелей культуры, спорта и науки
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственной наградой "Национальная легенда Украины" выдающихся деятелей культуры, спорта и науки. Среди награжденных – Серж Лифарь, Анатолий Криволап, Василий Зинкевич, Ярослава Магучих и другие.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственной наградой "Национальная легенда Украины" выдающихся украинцев, которые вдохновляют и прославляют государство в мире. Об этом он сообщил в своем Telegram, пишет УНН.
Украина – это страна невероятных людей. Умных, сильных, талантливых. Настоящих легенд. Из разных сфер и поколений. Но их объединяет главное: они вдохновляют, прославляют наше государство в мире и творят историю уже сегодня. Для нас большая честь отметить именно таких людей государственной наградой "Национальная легенда Украины"
Среди тех, кто получил награду: Серж Лифарь, Анатолий Криволап, Василий Зинкевич, Джеймс Темертей, Людмила Монастырская, Владимир Горбулин, Ярослава Магучих, Андрей Семьянкив, Святослав Вакарчук.
И те, чьи имена нельзя назвать, но именно благодаря кому стала возможной операция "Паутина".
"Слава каждому и каждой, кто творит историю государства: культурную, спортивную и самую главную – историю нашей независимости", - добавил Президент.
