Ексклюзив
15:14
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
12 серпня, 09:00
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
15:14
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto13:48 • 34241 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25 • 53238 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
12 серпня, 09:50
Буданов звернувся до українців напередодні зустрічі президента США Трампа з російським диктатором путіним

Київ • УНН

 • 6118 перегляди

Буданов закликав українців до згуртованості та нагадав, що боротьба проти агресора триває на землі, у повітрі та на морі незважаючи на будь-які заяви, звідки вони б не надходили.

Буданов звернувся до українців напередодні зустрічі президента США Трампа з російським диктатором путіним

Начальник Головного управління розвідки, генерал-лейтенант Кирило Буданов закликав українців до згуртованості та нагадав, що боротьба проти агресора триває на землі, у повітрі та на морі незважаючи на будь-які заяви, звідки вони б не надходили, передає УНН.

З такими словами керівник воєнної розвідки звернувся до нації під час відвідин позицій розвідників на острові Зміїний та на газовидобувних платформах у Чорному морі, куди він днями прибув особисто.

"Честь бійцям ГУР та усіх Сил безпеки й оборони України! Наша дієва боротьба із агресором на морі, на землі і в небі довела усьому світові ― згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив ― лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває, слава Україні!" ― виголосив Буданов перед бійцями-розвідниками та звертаючись до всієї української нації напередодні вірогідної зустрічі Трампа і путіна.

В межах візиту на відвойований в агресора український острів Зміїний та на відбиті в росіян так звані "вишки Бойка" Кирило Буданов проінспектував сили та засоби, залучені до оборони української акваторії Чорного моря. Крім того начальник ГУР МО провів нараду з офіцерами, а також нагородив бійців ГУР зі "Спецпідрозділу Тимура" за проявлений професіоналізм і хоробрість під час захисту нашої держави в умовах війни з росією у Чорному морі.

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Дональд Трамп
Чорне море
Кирило Буданов