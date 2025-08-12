Буданов звернувся до українців напередодні зустрічі президента США Трампа з російським диктатором путіним

Начальник Головного управління розвідки, генерал-лейтенант Кирило Буданов закликав українців до згуртованості та нагадав, що боротьба проти агресора триває на землі, у повітрі та на морі незважаючи на будь-які заяви, звідки вони б не надходили, передає УНН.

З такими словами керівник воєнної розвідки звернувся до нації під час відвідин позицій розвідників на острові Зміїний та на газовидобувних платформах у Чорному морі, куди він днями прибув особисто.

"Честь бійцям ГУР та усіх Сил безпеки й оборони України! Наша дієва боротьба із агресором на морі, на землі і в небі довела усьому світові ― згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив ― лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває, слава Україні!" ― виголосив Буданов перед бійцями-розвідниками та звертаючись до всієї української нації напередодні вірогідної зустрічі Трампа і путіна.

В межах візиту на відвойований в агресора український острів Зміїний та на відбиті в росіян так звані "вишки Бойка" Кирило Буданов проінспектував сили та засоби, залучені до оборони української акваторії Чорного моря. Крім того начальник ГУР МО провів нараду з офіцерами, а також нагородив бійців ГУР зі "Спецпідрозділу Тимура" за проявлений професіоналізм і хоробрість під час захисту нашої держави в умовах війни з росією у Чорному морі.