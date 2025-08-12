$41.450.06
Эксклюзив
15:14 • 16100 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 16631 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 34569 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 24168 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 26398 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 53480 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 51944 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 53374 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 25757 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
12 августа, 09:00 • 18553 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
Буданов обратился к украинцам накануне встречи президента США Трампа с российским диктатором путиным

Киев • УНН

 • 6604 просмотра

Буданов призвал украинцев к сплоченности и напомнил, что борьба против агрессора продолжается на земле, в воздухе и на море, несмотря на любые заявления, откуда бы они ни исходили.

Буданов обратился к украинцам накануне встречи президента США Трампа с российским диктатором путиным

Начальник Главного управления разведки, генерал-лейтенант Кирилл Буданов призвал украинцев к сплоченности и напомнил, что борьба против агрессора продолжается на земле, в воздухе и на море, несмотря на любые заявления, откуда бы они ни поступали, передает УНН.

С такими словами руководитель военной разведки обратился к нации во время посещения позиций разведчиков на острове Змеиный и на газодобывающих платформах в Черном море, куда он на днях прибыл лично.

"Честь бойцам ГУР и всех Сил безопасности и обороны Украины! Наша действенная борьба с агрессором на море, на земле и в небе доказала всему миру ― сплоченная украинская нация способна одолеть даже сильнейшего врага. Кто бы что ни говорил ― только от нас самих зависит будущее Украины. Борьба продолжается, слава Украине!" ― произнес Буданов перед бойцами-разведчиками и обращаясь ко всей украинской нации накануне вероятной встречи Трампа и Путина.

В рамках визита на отвоеванный у агрессора украинский остров Змеиный и на отбитые у россиян так называемые "вышки Бойко" Кирилл Буданов проинспектировал силы и средства, задействованные в обороне украинской акватории Черного моря. Кроме того, начальник ГУР МО провел совещание с офицерами, а также наградил бойцов ГУР из "Спецподразделения Тимура" за проявленный профессионализм и храбрость во время защиты нашего государства в условиях войны с Россией в Черном море.

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Главное управление разведки Украины
Дональд Трамп
Черное море
Кирилл Буданов