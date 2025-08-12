Буданов обратился к украинцам накануне встречи президента США Трампа с российским диктатором путиным

Начальник Главного управления разведки, генерал-лейтенант Кирилл Буданов призвал украинцев к сплоченности и напомнил, что борьба против агрессора продолжается на земле, в воздухе и на море, несмотря на любые заявления, откуда бы они ни поступали, передает УНН.

С такими словами руководитель военной разведки обратился к нации во время посещения позиций разведчиков на острове Змеиный и на газодобывающих платформах в Черном море, куда он на днях прибыл лично.

"Честь бойцам ГУР и всех Сил безопасности и обороны Украины! Наша действенная борьба с агрессором на море, на земле и в небе доказала всему миру ― сплоченная украинская нация способна одолеть даже сильнейшего врага. Кто бы что ни говорил ― только от нас самих зависит будущее Украины. Борьба продолжается, слава Украине!" ― произнес Буданов перед бойцами-разведчиками и обращаясь ко всей украинской нации накануне вероятной встречи Трампа и Путина.

В рамках визита на отвоеванный у агрессора украинский остров Змеиный и на отбитые у россиян так называемые "вышки Бойко" Кирилл Буданов проинспектировал силы и средства, задействованные в обороне украинской акватории Черного моря. Кроме того, начальник ГУР МО провел совещание с офицерами, а также наградил бойцов ГУР из "Спецподразделения Тимура" за проявленный профессионализм и храбрость во время защиты нашего государства в условиях войны с Россией в Черном море.