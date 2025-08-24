Канадский филантроп Темертей обсудил с Будановым новые проекты для усиления военной разведки
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов провел встречу с Джеймсом Темертеем и представителями украинской диаспоры. Стороны обсудили новые направления поддержки военной разведки Украины.
Детали
Во время мероприятия присутствовали сестра и руководитель фонда Людмила Темертей, директор украинской инициативы фонда Кристина Волер и директор украинского отделения Всемирного Конгресса Украинцев Андрей Потичный.
Буданов отметил важность помощи украинской общины за рубежом в укреплении обороноспособности страны.
Украинская диаспора играет чрезвычайно важную роль в укреплении обороноспособности нашего государства. Благодаря консолидированным усилиям мы способны быстрее реагировать на вызовы и обеспечивать воинов всем необходимым
Джеймс Темертей отметил эффективность работы украинских разведчиков и подчеркнул, что для него является честью поддерживать военную разведку Украины.
Работа Главного управления разведки и его спецподразделений поражает решимостью и профессионализмом. Для нас честь поддерживать этих людей, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая Украину и ценности, общие для всего свободного мира
Отдельно начальник ГУР МО поблагодарил Джеймса Темертея за его неоценимый вклад в помощь Украине и поздравил с получением государственной награды "Национальная легенда Украины", которую Президент Владимир Зеленский вручил бизнесмену и филантропу 20 августа.
