Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 40543 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 45611 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 40708 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 25842 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 50884 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 33414 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 33675 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 26304 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 25643 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14675 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Канадский филантроп Темертей обсудил с Будановым новые проекты для усиления военной разведки

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов провел встречу с Джеймсом Темертеем и представителями украинской диаспоры. Стороны обсудили новые направления поддержки военной разведки Украины.

Канадский филантроп Темертей обсудил с Будановым новые проекты для усиления военной разведки

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов провел встречу с основателем Temerty Foundation Джеймсом Темертеем и представителями украинской диаспоры, во время которой стороны обсудили новые направления поддержки военной разведки Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

Во время мероприятия присутствовали сестра и руководитель фонда Людмила Темертей, директор украинской инициативы фонда Кристина Волер и директор украинского отделения Всемирного Конгресса Украинцев Андрей Потичный.

Буданов отметил важность помощи украинской общины за рубежом в укреплении обороноспособности страны. 

Украинская диаспора играет чрезвычайно важную роль в укреплении обороноспособности нашего государства. Благодаря консолидированным усилиям мы способны быстрее реагировать на вызовы и обеспечивать воинов всем необходимым

- отметил Кирилл Буданов.

Джеймс Темертей отметил эффективность работы украинских разведчиков и подчеркнул, что для него является честью поддерживать военную разведку Украины.

Работа Главного управления разведки и его спецподразделений поражает решимостью и профессионализмом. Для нас честь поддерживать этих людей, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая Украину и ценности, общие для всего свободного мира

- подчеркнул он.

Отдельно начальник ГУР МО поблагодарил Джеймса Темертея за его неоценимый вклад в помощь Украине и поздравил с получением государственной награды "Национальная легенда Украины", которую Президент Владимир Зеленский вручил бизнесмену и филантропу 20 августа.

Вероника Марченко

Политика
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина