По информации Newsmax, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что сотрудничество Украины с Соединенными Штатами является определяющим условием для победы над россией. Об этом сообщает американское издание Newsmax, пишет УНН.

Детали

Издание подчеркивает, что по словам Буданова, независимо от того, какая политическая сила находится у власти в Белом доме, союз Киева и Вашингтона остается стратегическим фундаментом для сдерживания агрессора и укрепления украинской обороны.

Еще до выборов 2016 года Буданов подчеркивал, что Украина будет сотрудничать с любой партией, которая займет Белый дом. Он верит в Америку и в партнерство как ключ к победе. Этот дух двухпартийности сейчас критически важен - говорится в материале Newsmax.

Когда россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года, многие западные эксперты прогнозировали быстрое падение Киева. Кремль бросил в бой почти полмиллиона солдат, вооруженных танками, авиацией, ракетными системами и поддерживаемых военно-морским флотом.

Одним из главных факторов этого сопротивления, как отмечает американское издание, стала трансформация Главного управления разведки под руководством Кирилла Буданова. Еще до вторжения он был одним из немногих чиновников, которые публично предупреждали о неизбежности удара россии. История подтвердила его правоту, говорится в публикации.

Буданов реформировал ГУР в структуру, способную действовать как элитные гибридные силы: проводить рискованные операции, наносить дальнобойные удары и формировать поле боя в нескольких измерениях. В начале войны именно подразделения разведки сорвали российскую попытку захватить аэропорт в Гостомеле – провал, который спас Киев от окружения. Под его руководством создавались спецподразделения "Кракен", "Шаман", "Артан", а также сети партизанского движения в оккупированных районах.

Буданов не оставался лишь стратегом в штабе – он лично находился на передовой, в частности во время операций в Харьковской области и подготовки рейдов в Крыму. Его подразделения сотрудничали и с российскими оппозиционными группами, заходившими на территорию белгородской и курской областей. Такая активность принесла ему исключительное доверие - он стабильно входит в тройку самых авторитетных фигур Украины.

В то же время руководитель разведки подчеркивает: ни один из этих успехов не был бы возможен без поддержки США. Американская спутниковая и электронная разведка, в сочетании с украинским опытом и тактикой, создали на фронте преимущество, которому российское командование не смогло противопоставить эффективного ответа.

Встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа 18 августа в Вашингтоне стала подтверждением того, что партнерство США и Украины сохраняет стратегическую силу. По мнению Буданова, именно устойчивая американская помощь - технологическая, разведывательная и материальная - является залогом будущей победы Киева.

Москва понимает только язык силы, подчеркивает он. И если Украина не получит необходимой поддержки, агрессия россии может не ограничиться лишь ее границами. Зато победа Киева станет доказательством того, что демократические государства способны действовать быстро, слаженно и эффективно противостоять автократиям.

Америка должна мыслить масштабно, действовать решительно и смотреть далеко вперед. Именно благодаря такому сотрудничеству Украина побеждает, а Запад защищает собственное будущее - подытожили в Newsmax.

