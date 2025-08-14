$41.510.09
Эксклюзив
08:11
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Кирилл Буданов заявил, что Украина, россия и Северная Корея имеют опыт ведения современной войны на широком фронте. Северная Корея получает уникальный боевой опыт, но ее войска несут значительные потери.

В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов

В мире только три страны могут похвастаться опытом ведения современной войны на широком фронте с применением практически всех средств. Среди них - Украина, россия и Северная Корея, которая сейчас активно отрабатывает свои боевые навыки. Об этом рассказал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью The Japan Times, пишет УНН.

Детали

Северная Корея получает уникальный боевой опыт, ведь в мире лишь несколько стран имели возможность вести войну такого масштаба.

Сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на очень широком фронте с использованием практически всех имеющихся средств - это Украина, россия и Северная Корея

- подчеркнул Кирилл Буданов.

Полученные на войне знания уже передаются всей 1,3-миллионной армии КНДР. По словам Буданова, это вместе с технологиями, которые Пхеньян получает от Москвы, и освоением современной тактики боя имеет "негативное влияние на безопасность в Тихоокеанском регионе".

Начальник ГУР МО Украины отметил, что примерно 5 тыс. северокорейских военных убили или ранили после того, как в прошлом году почти 12 тыс. человек направили для ведения боевых действий в курскую область россии. Буданов назвал несколько причин, по которым северокорейские войска понесли высокие потери, особенно на начальном этапе их участия, и главной причиной стала их неготовность к войне XXI века.

По его словам, то, чему военных обучали в Северной Корее, оказалось менее актуальным для современных наступательных операций. Кроме того, фиксировали плохую координацию с российскими войсками на поле боя, особенно из-за языкового барьера, что приводило к случаям, когда северокорейцы ошибочно стреляли в российских военнослужащих.

Однако северокорейцы быстро адаптировались, сказал Буданов. Они, как и россияне, действуют преимущественно небольшими группами, научились быстро передвигаться, не только используя беспилотники, но и защищаясь от них.

Напомним

Северная Корея планирует перебросить в россию 6000 военных и до сотни единиц техники, включая танки. россия финансирует участие северокорейских войск в войне против Украины.

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Курская область
Главное управление разведки Украины
Северная Корея
Кирилл Буданов
Украина