У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов

У світі лише три країни можуть похвалитися досвідом ведення сучасної війни на широкому фронті із застосуванням практично всіх засобів. Серед них - Україна, росія і Північна Корея, яка зараз активно відпрацьовує свої бойові навички. Про це розповів начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю The Japan Times, пише УНН.

Деталі

Північна Корея отримує унікальний бойовий досвід, адже у світі лише декілька країн мали змогу вести війну такого масштабу.

Наразі у світі є тільки три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на дуже широкому фронті з використанням практично всіх наявних засобів - це Україна, росія і Північна Корея - підкреслив Кирило Буданов.

Здобуті на війні знання вже передаються всій 1,3-мільйонній армії КНДР. За словами Буданова, це разом із технологіями, які Пхеньян отримує від москви, та освоєнням сучасної тактики бою має "негативний вплив на безпеку в Тихоокеанському регіоні".

Начальник ГУР МО України зазначив, що приблизно 5 тис. північнокорейських військових убили або поранили після того, як торік майже 12 тис. осіб скерували для ведення бойових дій у Курську область росії. Буданов назвав кілька причин, через які північнокорейські війська зазнали високих втрат, особливо на початковому етапі їхньої участі, і головною причиною стала їхня неготовність до війни XXI століття.

За його словами, те, чого військових навчали в Північній Кореї, виявилося менш актуальним для сучасних наступальних операцій. Окрім того, фіксували погану координацію з російськими військами на полі бою, особливо через мовний бар'єр, що призводило до випадків, коли північнокорейці помилково стріляли в російських військовослужбовців.

Однак північнокорейці швидко адаптувалися, сказав Буданов. Вони, як і росіяни, діють переважно невеликими групами, навчилися швидко пересуватися, не лише використовуючи безпілотники, а й захищаючись від них.

Нагадаємо

Північна Корея планує перекинути до росії 6000 військових та до сотні одиниць техніки, включаючи танки. росія фінансує участь північнокорейських військ у війні проти України.