У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
08:11 • 5732 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 4828 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 4986 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 8434 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 18994 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 33888 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 38855 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 39359 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 41836 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75787 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.6м/с
42%
756мм
Популярнi новини
"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді13 серпня, 23:47 • 10888 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The TimesPhoto14 серпня, 00:06 • 12610 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 12321 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic14 серпня, 01:32 • 10350 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW04:22 • 12825 перегляди
Публікації
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 5732 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 152946 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 128439 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 119050 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 129864 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Вадим Філашкін
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Чернігівська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 25748 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 48222 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 101532 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 117988 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 50506 перегляди
Актуальне
WhatsApp
Signal
The Times
Шахед-136
Brent

У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Кирило Буданов заявив, що Україна, росія та Північна Корея мають досвід ведення сучасної війни на широкому фронті. Північна Корея отримує унікальний бойовий досвід, але її війська зазнають значних втрат.

У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов

У світі лише три країни можуть похвалитися досвідом ведення сучасної війни на широкому фронті із застосуванням практично всіх засобів. Серед них - Україна, росія і Північна Корея, яка зараз активно відпрацьовує свої бойові навички. Про це розповів начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю The Japan Times, пише УНН.

Деталі

Північна Корея отримує унікальний бойовий досвід, адже у світі лише декілька країн мали змогу вести війну такого масштабу.

Наразі у світі є тільки три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на дуже широкому фронті з використанням практично всіх наявних засобів - це Україна, росія і Північна Корея

- підкреслив Кирило Буданов.

Здобуті на війні знання вже передаються всій 1,3-мільйонній армії КНДР. За словами Буданова, це разом із технологіями, які Пхеньян отримує від москви, та освоєнням сучасної тактики бою має "негативний вплив на безпеку в Тихоокеанському регіоні".

Начальник ГУР МО України зазначив, що приблизно 5 тис. північнокорейських військових убили або поранили після того, як торік майже 12 тис. осіб скерували для ведення бойових дій у Курську область росії. Буданов назвав кілька причин, через які північнокорейські війська зазнали високих втрат, особливо на початковому етапі їхньої участі, і головною причиною стала їхня неготовність до війни XXI століття.

За його словами, те, чого військових навчали в Північній Кореї, виявилося менш актуальним для сучасних наступальних операцій. Окрім того, фіксували погану координацію з російськими військами на полі бою, особливо через мовний бар'єр, що призводило до випадків, коли північнокорейці помилково стріляли в російських військовослужбовців.

Однак північнокорейці швидко адаптувалися, сказав Буданов. Вони, як і росіяни, діють переважно невеликими групами, навчилися швидко пересуватися, не лише використовуючи безпілотники, а й захищаючись від них.

Нагадаємо

Північна Корея планує перекинути до росії 6000 військових та до сотні одиниць техніки, включаючи танки. росія фінансує участь північнокорейських військ у війні проти України.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Курська область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Північна Корея
Кирило Буданов
Україна