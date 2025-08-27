Світової війни не буде, але буде економічна - Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про намір вжити економічні санкції аби запобігти світовій війні. Про це інформує УНН з посиланням на засідання уряду в Білому домі у вівторок, 26 серпня.

В нас є економічні санкції. Я кажу про економічні санкції, бо ми не збираємося отримати світову війну. Гадаю, якби я не переміг на виборах, то Україна опинилася б у світовій війні. Тепер це не перейде у світову війну - сказав Дональд Трамп.

"Світової війни не буде, але буде економічна війна. І, якщо буде економічна війна, це буде погано. Погано для Росії. І я цього не хочу. Але я ще муситиму придивитись, бо, знаєте, Зеленський також не безневинний. Для танго потрібні двоє", - додав Трамп.

Нагадаємо

Спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив про надію врегулювати конфлікти в Україні, Ізраїлі та з ХАМАС до кінця 2025 року. Він також нагадав про підписання мирного договору між Азербайджаном і Вірменією за посередництва Трампа.

