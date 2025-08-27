Світової війни не буде, але буде економічна - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про намір застосувати економічні санкції для запобігання світовій війні. Він також зазначив, що світової війни не буде, але може бути економічна, що буде погано для Росії.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про намір вжити економічні санкції аби запобігти світовій війні. Про це інформує УНН з посиланням на засідання уряду в Білому домі у вівторок, 26 серпня.
В нас є економічні санкції. Я кажу про економічні санкції, бо ми не збираємося отримати світову війну. Гадаю, якби я не переміг на виборах, то Україна опинилася б у світовій війні. Тепер це не перейде у світову війну
"Світової війни не буде, але буде економічна війна. І, якщо буде економічна війна, це буде погано. Погано для Росії. І я цього не хочу. Але я ще муситиму придивитись, бо, знаєте, Зеленський також не безневинний. Для танго потрібні двоє", - додав Трамп.
Нагадаємо
Спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив про надію врегулювати конфлікти в Україні, Ізраїлі та з ХАМАС до кінця 2025 року. Він також нагадав про підписання мирного договору між Азербайджаном і Вірменією за посередництва Трампа.
