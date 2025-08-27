$41.430.15
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 37176 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 71205 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 48162 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 110766 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 137908 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 136214 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 55859 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152516 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63294 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56612 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Світової війни не буде, але буде економічна - Трамп

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про намір застосувати економічні санкції для запобігання світовій війні. Він також зазначив, що світової війни не буде, але може бути економічна, що буде погано для Росії.

Світової війни не буде, але буде економічна - Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про намір вжити економічні санкції аби запобігти світовій війні. Про це інформує УНН з посиланням на засідання уряду в Білому домі у вівторок, 26 серпня.

В нас є економічні санкції. Я кажу про економічні санкції, бо ми не збираємося отримати світову війну. Гадаю, якби я не переміг на виборах, то Україна опинилася б у світовій війні. Тепер це не перейде у світову війну

- сказав Дональд Трамп.

"Світової війни не буде, але буде економічна війна. І, якщо буде економічна війна, це буде погано. Погано для Росії. І я цього не хочу. Але я ще муситиму придивитись, бо, знаєте, Зеленський також не безневинний. Для танго потрібні двоє", - додав Трамп.

Спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив про надію врегулювати конфлікти в Україні, Ізраїлі та з ХАМАС до кінця 2025 року. Він також нагадав про підписання мирного договору між Азербайджаном і Вірменією за посередництва Трампа.

