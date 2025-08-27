$41.430.15
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 37169 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 71198 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 48159 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 110759 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 137902 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 136210 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 55858 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 152516 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63294 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56612 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Мировой войны не будет, но будет экономическая – Трамп

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении применить экономические санкции для предотвращения мировой войны. Он также отметил, что мировой войны не будет, но может быть экономическая, что будет плохо для России.

Мировой войны не будет, но будет экономическая – Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении применить экономические санкции, чтобы предотвратить мировую войну. Об этом информирует УНН со ссылкой на заседание правительства в Белом доме во вторник, 26 августа.

У нас есть экономические санкции. Я говорю об экономических санкциях, потому что мы не собираемся получить мировую войну. Думаю, если бы я не победил на выборах, то Украина оказалась бы в мировой войне. Теперь это не перейдет в мировую войну

- сказал Дональд Трамп.

"Мировой войны не будет, но будет экономическая война. И, если будет экономическая война, это будет плохо. Плохо для России. И я этого не хочу. Но я еще должен буду присмотреться, потому что, знаете, Зеленский тоже не безвинный. Для танго нужны двое", - добавил Трамп.

Напомним

Спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил о надежде урегулировать конфликты в Украине, Израиле и с ХАМАС до конца 2025 года. Он также напомнил о подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Трампа.

Не имеет значения, что они говорят: Трамп ответил на упреки Лаврова относительно легитимности Зеленского26.08.25, 22:25 • 1542 просмотра

