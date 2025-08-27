Мировой войны не будет, но будет экономическая – Трамп
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении применить экономические санкции для предотвращения мировой войны. Он также отметил, что мировой войны не будет, но может быть экономическая, что будет плохо для России.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении применить экономические санкции, чтобы предотвратить мировую войну. Об этом информирует УНН со ссылкой на заседание правительства в Белом доме во вторник, 26 августа.
У нас есть экономические санкции. Я говорю об экономических санкциях, потому что мы не собираемся получить мировую войну. Думаю, если бы я не победил на выборах, то Украина оказалась бы в мировой войне. Теперь это не перейдет в мировую войну
"Мировой войны не будет, но будет экономическая война. И, если будет экономическая война, это будет плохо. Плохо для России. И я этого не хочу. Но я еще должен буду присмотреться, потому что, знаете, Зеленский тоже не безвинный. Для танго нужны двое", - добавил Трамп.
