Мировой войны не будет, но будет экономическая – Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении применить экономические санкции, чтобы предотвратить мировую войну. Об этом информирует УНН со ссылкой на заседание правительства в Белом доме во вторник, 26 августа.

У нас есть экономические санкции. Я говорю об экономических санкциях, потому что мы не собираемся получить мировую войну. Думаю, если бы я не победил на выборах, то Украина оказалась бы в мировой войне. Теперь это не перейдет в мировую войну - сказал Дональд Трамп.

"Мировой войны не будет, но будет экономическая война. И, если будет экономическая война, это будет плохо. Плохо для России. И я этого не хочу. Но я еще должен буду присмотреться, потому что, знаете, Зеленский тоже не безвинный. Для танго нужны двое", - добавил Трамп.

Напомним

Спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил о надежде урегулировать конфликты в Украине, Израиле и с ХАМАС до конца 2025 года. Он также напомнил о подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Трампа.

