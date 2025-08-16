“Можна було подумати, що це був саміт на території путіна”: журналісті проаналізували зустріч Трампа з російським диктатором

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна виглядала так, наче вона проходить на території путіна. Трамп організував зустріч для телебачення, але саме путін, здавалося, "тягнув за ниточки". Про це пише Sky News, передає УНН.

Деталі

Дональд Трамп приземлився на базі Елмендорф-Річардсон з наміром через кілька годин вилетіти звідти як миротворець і посередник у переговорах. Натомість він повертається до Вашингтона, дозволивши міжнародному ізгою повернутися з вигнання і, здається, отримавши за це дуже мало - пише видання.

Зазначається, що якби путін з'явився на злітно-посадковій смузі багатьох аеропортів світу, його, теоретично, могли б одразу ж заарештувати, адже це людина, яку розшукує Міжнародний кримінальний суд за підозрою у військових злочинах, зокрема за підозрою у викраденні українських дітей.

Натомість в Анкориджі для нього буквально розстелили червону доріжку. Було організовано парад літаків, у якому брали участь винищувачі F-35 - ті самі літаки, які регулярно піднімаються в повітря для перехоплення російських літаків, що діють біля узбережжя Аляски. Різні військові вишикувалися, щоб віддати йому честь. Потім настав найдивовижніший момент. Разом із Трампом путін сів у "Звіра" - важкоброньований лімузин президента США. Диктатор, який три з половиною роки тому вторгся в суверенну державу і з того часу перебуває в ізоляції, їде поруч із найвпливовішою людиною світу на американській військовій базі. Не дивно, що він посміхався на задньому сидінні - додає видання.

Наголошується, що на пресконференції після зустрічі путін був запрошений виступити перед Трампом і говорив про те, що вітав його по прибутті, називаючи його "дорогим сусідом".

Можна було б подумати, що це був саміт на території путіна, а не навпаки. Було сказано про угоду, але жодних подробиць про те, що було погоджено, не повідомлялося. Не було жодної згадки про наступну зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, як було обіцяно. І не було жодного слова про головне питання: припинення вогню. Трамп рідко мовчить – але для путіна він це зробив Трамп є продюсером свого президентства, і цей саміт був ретельно спланований, зроблений для телебачення, навіть якщо його організували в останній момент. Але саме путін, здавалося, тягнув за ниточки. Журналісти кричали йому питання про те, чи не недооцінив він Україну, і про вбивства цивільних осіб. Але він не звертав на це уваги - наголошують журналісти.

Видання також зазначає, що "путін прибув під оплески - і поїде задоволений". "Команда кремля, як завжди, добре підготувалася. Вони знають, що Трамп реагує на лестощі. І путін його лестив.

Однією з найпостійніших тез Трампа є те, що він ніколи б не вторгся в Україну, якби був президентом. путін підтримав його, заявивши, що це правильна думка. Трамп також каже, що путін погодився з ним, що він би виграв вибори 2020 року.

Напередодні зустрічі Трамп пообіцяв "суворі наслідки" для росії, якщо Путін не погодиться на перемир'я. Немає жодних ознак того, що він погодився.

Проте Трамп з'явився на каналі Fox News і з захопленням говорив про нього, стверджуючи, що путін "говорив дуже щиро", і що він вірить, що російський президент справді бажає закінчити війну в Україні.

Факт того, що путін розпочав війну і продовжує напад на Україну, був, здається, проігнорований.

Трамп аплодував путіну після його прибуття на Аляску, а російський президент, мабуть, поплескав себе по спині на виході - резюмують журналісти.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп не зміг досягнути жодних зобов'язань від російського диктатора володимира путіна щодо припинення війни в Україні після саміту на Алясці, який "розпочався з фанфар, але завершився антикульмінацією".