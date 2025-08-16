“Можна було подумати, що це був саміт на території путіна”: журналісті проаналізували зустріч Трампа з російським диктатором

$41.450.06
48.440.21
ukenru
15 серпня, 23:06 • 63707 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 89963 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 56567 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 52998 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 49710 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 107154 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 182934 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 84868 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 167917 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56954 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.4м/с
59%
753мм
Популярнi новини
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 39987 перегляди
"Холодний Яр" звільнив Грузьке та Веселе: роботи з кулеметами й артилерія знищили окупантівVideo15 серпня, 21:20 • 16098 перегляди
Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона 15 серпня, 23:40 • 13363 перегляди
"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путінимVideo01:12 • 20946 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"01:33 • 60397 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 183001 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 161148 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 167977 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 184438 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 269405 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Ілон Маск
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Аляска
Вашингтон
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал03:37 • 6024 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 40302 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 115479 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 196578 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 141996 перегляди
Актуальне
Fox News
Financial Times
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Іскандер (ОТРК)

“Можна було подумати, що це був саміт на території путіна”: журналісті проаналізували зустріч Трампа з російським диктатором

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці виглядала як саміт на території Путіна, де він "тягнув за ниточки". Трамп не досяг зобов'язань щодо припинення війни в Україні, попри обіцянки "суворих наслідків".

“Можна було подумати, що це був саміт на території путіна”: журналісті проаналізували зустріч Трампа з російським диктатором

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна виглядала так, наче вона проходить на території путіна. Трамп організував зустріч для телебачення, але саме путін, здавалося, "тягнув за ниточки". Про це пише Sky News, передає УНН.

Деталі

Дональд Трамп приземлився на базі Елмендорф-Річардсон з наміром через кілька годин вилетіти звідти як миротворець і посередник у переговорах. Натомість він повертається до Вашингтона, дозволивши міжнародному ізгою повернутися з вигнання і, здається, отримавши за це дуже мало

- пише видання.

Зазначається, що якби путін з'явився на злітно-посадковій смузі багатьох аеропортів світу, його, теоретично, могли б одразу ж заарештувати, адже це людина, яку розшукує Міжнародний кримінальний суд за підозрою у військових злочинах, зокрема за підозрою у викраденні українських дітей.

Натомість в Анкориджі для нього буквально розстелили червону доріжку. Було організовано парад літаків, у якому брали участь винищувачі F-35 - ті самі літаки, які регулярно піднімаються в повітря для перехоплення російських літаків, що діють біля узбережжя Аляски. Різні військові вишикувалися, щоб віддати йому честь. Потім настав найдивовижніший момент. Разом із Трампом путін сів у "Звіра" - важкоброньований лімузин президента США. Диктатор, який три з половиною роки тому вторгся в суверенну державу і з того часу перебуває в ізоляції, їде поруч із найвпливовішою людиною світу на американській військовій базі. Не дивно, що він посміхався на задньому сидінні

- додає видання.

Трамп отримав запрошення до москви замість угоди про припинення вогню в Україні - Іndependent16.08.25, 06:01 • 4504 перегляди

Наголошується, що на пресконференції після зустрічі путін був запрошений виступити перед Трампом і говорив про те, що вітав його по прибутті, називаючи його "дорогим сусідом".

Можна було б подумати, що це був саміт на території путіна, а не навпаки. Було сказано про угоду, але жодних подробиць про те, що було погоджено, не повідомлялося. Не було жодної згадки про наступну зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, як було обіцяно. І не було жодного слова про головне питання: припинення вогню. Трамп рідко мовчить – але для путіна він це зробив Трамп є продюсером свого президентства, і цей саміт був ретельно спланований, зроблений для телебачення, навіть якщо його організували в останній момент. Але саме путін, здавалося, тягнув за ниточки. Журналісти кричали йому питання про те, чи не недооцінив він Україну, і про вбивства цивільних осіб. Але він не звертав на це уваги

- наголошують журналісти. 

Видання також зазначає, що "путін прибув під оплески - і поїде задоволений". "Команда кремля, як завжди, добре підготувалася. Вони знають, що Трамп реагує на лестощі. І путін його лестив.

Однією з найпостійніших тез Трампа є те, що він ніколи б не вторгся в Україну, якби був президентом. путін підтримав його, заявивши, що це правильна думка. Трамп також каже, що путін погодився з ним, що він би виграв вибори 2020 року.

Напередодні зустрічі Трамп пообіцяв "суворі наслідки" для росії, якщо Путін не погодиться на перемир'я. Немає жодних ознак того, що він погодився.

Проте Трамп з'явився на каналі Fox News і з захопленням говорив про нього, стверджуючи, що путін "говорив дуже щиро", і що він вірить, що російський президент справді бажає закінчити війну в Україні.

Факт того, що путін розпочав війну і продовжує напад на Україну, був, здається, проігнорований.

Трамп аплодував путіну після його прибуття на Аляску, а російський президент, мабуть, поплескав себе по спині на виході

 - резюмують журналісти.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп не зміг досягнути жодних зобов'язань від російського диктатора володимира путіна щодо припинення війни в Україні після саміту на Алясці, який "розпочався з фанфар, але завершився антикульмінацією".  

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Вибори
Аляска
Fox News
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна