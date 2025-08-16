$41.450.06
15 августа, 23:06
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 96516 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 62620 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 58905 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 54894 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 110003 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 189819 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 85369 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 173262 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 57077 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

«Можно было подумать, что это был саммит на территории Путина»: журналисты проанализировали встречу Трампа с российским диктатором

Киев • УНН

 • 2060 просмотра

Встреча Трампа и Путина на Аляске выглядела как саммит на территории Путина, где он «тянул за ниточки». Трамп не добился обязательств по прекращению войны в Украине, несмотря на обещания «суровых последствий».

«Можно было подумать, что это был саммит на территории Путина»: журналисты проанализировали встречу Трампа с российским диктатором

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина выглядела так, будто она проходит на территории Путина. Трамп организовал встречу для телевидения, но именно Путин, казалось, "дергал за ниточки". Об этом пишет Sky News, передает УНН.

Детали

Дональд Трамп приземлился на базе Элмендорф-Ричардсон с намерением через несколько часов вылететь оттуда как миротворец и посредник в переговорах. Вместо этого он возвращается в Вашингтон, позволив международному изгою вернуться из изгнания и, кажется, получив за это очень мало

- пишет издание.

Отмечается, что если бы Путин появился на взлетно-посадочной полосе многих аэропортов мира, его, теоретически, могли бы сразу же арестовать, ведь это человек, которого разыскивает Международный уголовный суд по подозрению в военных преступлениях, в частности по подозрению в похищении украинских детей.

Вместо этого в Анкоридже для него буквально расстелили красную дорожку. Был организован парад самолетов, в котором участвовали истребители F-35 - те самые самолеты, которые регулярно поднимаются в воздух для перехвата российских самолетов, действующих у побережья Аляски. Различные военные выстроились, чтобы отдать ему честь. Затем наступил самый удивительный момент. Вместе с Трампом Путин сел в "Зверя" - тяжелобронированный лимузин президента США. Диктатор, который три с половиной года назад вторгся в суверенное государство и с тех пор находится в изоляции, едет рядом с самым влиятельным человеком мира на американской военной базе. Неудивительно, что он улыбался на заднем сиденье

- добавляет издание.

Трамп получил приглашение в Москву вместо соглашения о прекращении огня в Украине - Independent16.08.25, 06:01 • 4670 просмотров

Отмечается, что на пресс-конференции после встречи Путин был приглашен выступить перед Трампом и говорил о том, что приветствовал его по прибытии, называя его "дорогим соседом".

Можно было бы подумать, что это был саммит на территории Путина, а не наоборот. Было сказано о соглашении, но никаких подробностей о том, что было согласовано, не сообщалось. Не было никакого упоминания о следующей встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским, как было обещано. И не было ни слова о главном вопросе: прекращении огня. Трамп редко молчит – но для Путина он это сделал. Трамп является продюсером своего президентства, и этот саммит был тщательно спланирован, сделан для телевидения, даже если его организовали в последний момент. Но именно Путин, казалось, тянул за ниточки. Журналисты кричали ему вопросы о том, не недооценил ли он Украину, и об убийствах гражданских лиц. Но он не обращал на это внимания

- подчеркивают журналисты. 

Издание также отмечает, что "Путин прибыл под аплодисменты - и уедет довольный". "Команда Кремля, как всегда, хорошо подготовилась. Они знают, что Трамп реагирует на лесть. И Путин ему льстил.

Одной из самых постоянных тезисов Трампа является то, что он никогда бы не вторгся в Украину, если бы был президентом. Путин поддержал его, заявив, что это правильное мнение. Трамп также говорит, что Путин согласился с ним, что он бы выиграл выборы 2020 года.

Накануне встречи Трамп пообещал "суровые последствия" для России, если Путин не согласится на перемирие. Нет никаких признаков того, что он согласился.

Однако Трамп появился на канале Fox News и с восторгом говорил о нем, утверждая, что Путин "говорил очень искренне", и что он верит, что российский президент действительно желает закончить войну в Украине.

Факт того, что Путин начал войну и продолжает нападение на Украину, был, кажется, проигнорирован.

Трамп аплодировал Путину после его прибытия на Аляску, а российский президент, видимо, похлопал себя по спине на выходе

 - резюмируют журналисты.

Напомним

Президент США Дональд Трамп не смог добиться никаких обязательств от российского диктатора Владимира Путина по прекращению войны в Украине после саммита на Аляске, который "начался с фанфар, но завершился антикульминацией".  

Павел Башинский

