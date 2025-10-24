У Залужного зʼявився політичний проєкт – політолог
Київ • УНН
Політолог Валентин Гладких стверджує, що громадська організація "Захист Держави" є політичним проєктом Валерія Залужного. На його думку, ця організація формує чітку політичну структуру з публічними меседжами та активністю в регіонах.
Громадська організація "Захист Держави" напряму пов’язана з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і фактично стала його політичним проєктом. Про це у своєму дописі на Фейсбук пише політолог Валентин Гладких.
Політолог зазначає, що навколо цієї організації формується чітка політична структура з публічними меседжами, союзниками та активністю в регіонах.
"ГО "Захист Держави" зробила те, що досвідчені піарники назвали б м’яким виходом у публічність", – пише Гладких.
На його думку, показовим став епізод, коли співкоординатор ветеранського крила львівського осередку організації Роман Пудляк зустрівся в Лондоні з Валерієм Залужним. Екс-головком не лише сфотографувався з військовим, а й поспілкувався та підписав прапор організації.
"Якщо це не символічне благословення проєкту – то що?" – зауважує Гладких. Також він додає, що в регіональних осередках ГО помітна активність ветеранських спільнот, які прямо називають Залужного своїм орієнтиром, а "внутрішнє спілкування у структурі не приховує політичного підтексту".
Гладких нагадує, що ЗМІ вже писали про створення у Лондоні штабу Залужного, до якого причетні політики з найближчого оточення Петра Порошенка – Сергій Пашинський, Вікторія Сюмар, Ігор Гринів та Сергій Наєв (відповідальний за так званий мобілізаційний напрям – залучення військових).
"Кампанія стартувала – є організаційна структура, чіткі меседжі, союзники та публічні заходи. Тепер залишається чекати офіційного оголошення", – пише політолог. На його думку, Залужний добре усвідомлює, хто саме формує його майбутню політичну команду.
"Захист Держави – це не звичайна громадська ініціатива. Це акуратно зібраний політичний інструмент, і якщо раніше хтось думав, що це історія Буданова – то сьогодні вже ясно: це партія Залужного. Просто вона поки не так називається. Нарешті соціологи можуть вписувати в рейтинги не абстрактну "партію Залужного", а цілком конкретну – "Захист Держави" Валерія Залужного", – підсумовує Гладких.