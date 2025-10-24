У Залужного зʼявився політичний проєкт – політолог

$41.900.14
48.550.18
ukenru
Ексклюзив
12:47 • 7450 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 10011 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 10935 перегляди
Україну завтра накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
07:57 • 21423 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 56226 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 25653 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 19510 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 21752 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31610 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29936 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
92%
741мм
Популярнi новини
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю24 жовтня, 07:11 • 30576 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 34211 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога07:48 • 33403 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть07:50 • 36754 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo09:56 • 23631 перегляди
Публікації
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 7450 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 14058 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 15066 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 56226 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 56244 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Житомирська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 1768 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto09:50 • 19170 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 34480 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 29111 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 33130 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Saab JAS 39 Gripen
IRIS-T

У Залужного зʼявився політичний проєкт – політолог

Київ • УНН

 • 892 перегляди

Політолог Валентин Гладких стверджує, що громадська організація "Захист Держави" є політичним проєктом Валерія Залужного. На його думку, ця організація формує чітку політичну структуру з публічними меседжами та активністю в регіонах.

У Залужного зʼявився політичний проєкт – політолог

Громадська організація "Захист Держави" напряму пов’язана з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і фактично стала його політичним проєктом. Про це у своєму дописі на Фейсбук пише політолог Валентин Гладких.

Політолог зазначає, що навколо цієї організації формується чітка політична структура з публічними меседжами, союзниками та активністю в регіонах.

"ГО "Захист Держави" зробила те, що досвідчені піарники назвали б м’яким виходом у публічність", – пише Гладких.

На його думку, показовим став епізод, коли співкоординатор ветеранського крила львівського осередку організації Роман Пудляк зустрівся в Лондоні з Валерієм Залужним. Екс-головком не лише сфотографувався з військовим, а й поспілкувався та підписав прапор організації.

"Якщо це не символічне благословення проєкту – то що?" – зауважує Гладких. Також він додає, що в регіональних осередках ГО помітна активність ветеранських спільнот, які прямо називають Залужного своїм орієнтиром, а "внутрішнє спілкування у структурі не приховує політичного підтексту".

Гладких нагадує, що ЗМІ вже писали про створення у Лондоні штабу Залужного, до якого причетні політики з найближчого оточення Петра Порошенка Сергій Пашинський, Вікторія Сюмар, Ігор Гринів та Сергій Наєв (відповідальний за так званий мобілізаційний напрям залучення військових).

"Кампанія стартувала – є організаційна структура, чіткі меседжі, союзники та публічні заходи. Тепер залишається чекати офіційного оголошення", – пише політолог. На його думку, Залужний добре усвідомлює, хто саме формує його майбутню політичну команду.

"Захист Держави – це не звичайна громадська ініціатива. Це акуратно зібраний політичний інструмент, і якщо раніше хтось думав, що це історія Буданова – то сьогодні вже ясно: це партія Залужного. Просто вона поки не так називається. Нарешті соціологи можуть вписувати в рейтинги не абстрактну "партію Залужного", а цілком конкретну – "Захист Держави" Валерія Залужного", – підсумовує Гладких.

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
Валентин Гладких
Вибори
Петро Порошенко
Україна
Валерій Залужний