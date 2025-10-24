У Залужного появился политический проект – политолог
Киев • УНН
Политолог Валентин Гладких утверждает, что общественная организация "Защита Государства" является политическим проектом Валерия Залужного. По его мнению, эта организация формирует четкую политическую структуру с публичными месседжами и активностью в регионах.
Общественная организация «Защита Государства» напрямую связана с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и фактически стала его политическим проектом. Об этом в своем сообщении на Фейсбук пишет политолог Валентин Гладких.
Политолог отмечает, что вокруг этой организации формируется четкая политическая структура с публичными месседжами, союзниками и активностью в регионах.
«ОО «Защита Государства» сделала то, что опытные пиарщики назвали бы мягким выходом в публичность», – пишет Гладких.
По его мнению, показательным стал эпизод, когда сокоординатор ветеранского крыла львовской ячейки организации Роман Пудляк встретился в Лондоне с Валерием Залужным. Экс-главком не только сфотографировался с военным, но и пообщался и подписал флаг организации.
«Если это не символическое благословение проекта – то что?» – отмечает Гладких. Также он добавляет, что в региональных ячейках ОО заметна активность ветеранских сообществ, которые прямо называют Залужного своим ориентиром, а «внутреннее общение в структуре не скрывает политического подтекста».
Гладких напоминает, что СМИ уже писали о создании в Лондоне штаба Залужного, к которому причастны политики из ближайшего окружения Петра Порошенко – Сергей Пашинский, Виктория Сюмар, Игорь Грынив и Сергей Наев (ответственный за так называемое мобилизационное направление – привлечение военных).
«Кампания стартовала – есть организационная структура, четкие месседжи, союзники и публичные мероприятия. Теперь остается ждать официального объявления», – пишет политолог. По его мнению, Залужный хорошо осознает, кто именно формирует его будущую политическую команду.
«Защита Государства – это не обычная общественная инициатива. Это аккуратно собранный политический инструмент, и если раньше кто-то думал, что это история Буданова – то сегодня уже ясно: это партия Залужного. Просто она пока не так называется. Наконец социологи могут вписывать в рейтинги не абстрактную «партию Залужного», а вполне конкретную – «Защита Государства» Валерия Залужного», – подытоживает Гладких.