Эксклюзив
12:47 • 4572 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 7228 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 9886 просмотра
Украину завтра накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
07:57 • 20460 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
07:50 • 36387 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 54783 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 25349 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 19334 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 21717 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 31552 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
У Залужного появился политический проект – политолог

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Политолог Валентин Гладких утверждает, что общественная организация "Защита Государства" является политическим проектом Валерия Залужного. По его мнению, эта организация формирует четкую политическую структуру с публичными месседжами и активностью в регионах.

У Залужного появился политический проект – политолог

Общественная организация «Защита Государства» напрямую связана с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и фактически стала его политическим проектом. Об этом в своем сообщении на Фейсбук пишет политолог Валентин Гладких.

Политолог отмечает, что вокруг этой организации формируется четкая политическая структура с публичными месседжами, союзниками и активностью в регионах.

«ОО «Защита Государства» сделала то, что опытные пиарщики назвали бы мягким выходом в публичность», – пишет Гладких.

По его мнению, показательным стал эпизод, когда сокоординатор ветеранского крыла львовской ячейки организации Роман Пудляк встретился в Лондоне с Валерием Залужным. Экс-главком не только сфотографировался с военным, но и пообщался и подписал флаг организации.

«Если это не символическое благословение проекта – то что?» – отмечает Гладких. Также он добавляет, что в региональных ячейках ОО заметна активность ветеранских сообществ, которые прямо называют Залужного своим ориентиром, а «внутреннее общение в структуре не скрывает политического подтекста».

Гладких напоминает, что СМИ уже писали о создании в Лондоне штаба Залужного, к которому причастны политики из ближайшего окружения Петра Порошенко Сергей Пашинский, Виктория Сюмар, Игорь Грынив и Сергей Наев (ответственный за так называемое мобилизационное направление привлечение военных).

«Кампания стартовала – есть организационная структура, четкие месседжи, союзники и публичные мероприятия. Теперь остается ждать официального объявления», – пишет политолог. По его мнению, Залужный хорошо осознает, кто именно формирует его будущую политическую команду.

«Защита Государства – это не обычная общественная инициатива. Это аккуратно собранный политический инструмент, и если раньше кто-то думал, что это история Буданова – то сегодня уже ясно: это партия Залужного. Просто она пока не так называется. Наконец социологи могут вписывать в рейтинги не абстрактную «партию Залужного», а вполне конкретную – «Защита Государства» Валерия Залужного», – подытоживает Гладких.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Валентин Гладких
Выборы
Петр Порошенко
Украина
Валерий Залужный