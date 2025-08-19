$41.260.08
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 12616 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 14222 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 15795 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 16653 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 18089 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 70538 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 58921 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 73794 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 92518 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Актуальне
Fox News
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
The Guardian
Долар США

Європейські лідери сумніваються у тривалості гарантій безпеки США для України після уходу Трампа

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Європейські лідери висловили Дональду Трампу занепокоєння щодо гарантій безпеки США для України після його президентського терміну. Трамп визнав, що майбутнє конфлікту залежить від того, хто буде в Овальному кабінеті.

Європейські лідери сумніваються у тривалості гарантій безпеки США для України після уходу Трампа

Президент США Дональд Трамп визнав - навіть якщо Україна і росія дійдуть згоди завершити вогонь, майбутнє конфлікту залежатиме від того, хто саме буде в Овальному кабінеті у Вашингтоні.

Передає УНН із посиланням на Fox News та CNN.

Деталі

Лідери європейських країн, що супроводжували візит Зеленського до Вашингтону, під час вчорашніх зустрічей висловили Трампу занепокоєння.

В них є сумніви, а чи будуть забезпечені гарантії  США в потенційній мирній угоді рф з Україною після закінчення президентського терміну Трампа?

Очільник Білого дому визнав, що є таке питання.

Так, вони це зробили. Ми говорили про це. Так, це так. Я можу сказати те саме про них

- зазначив Трамп в інтерв'ю Fox News.

Президент США визнав, що навіть якщо Україна і росія дійдуть згоди, майбутнє конфлікту залежатиме від того, хто головує у Білому домі.

Таким чином зусилля, спрямовані на те, щоб стримати російську агресію, у тому числі ймовірну у майбутньому, великою мірою залежатимуть від того, хто буде в Овальному кабінеті. Про це ішлося у інтерв'ю Fox News.

Довідка

Президент США і європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України яка чинить опір довготривалій агресії рф. Серед ключових тем обговорення - укладання гарантій безпеки з метою, щоб рф не спробувала знову вторгнутися. Звичайно все це за умови, що сторони дійдуть до наразі важкодосяжної мирної угоди.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що країни Європи відправлять війська для забезпечення миру в Україні, але президент США не оголосив про участь американських військ у цій місії.

Трамп назвав членство України в НАТО практично неможливим.

Трамп: росія - потужна військова держава, подобається це, чи ні19.08.25, 16:49 • 428 переглядiв

Ігор Тележніков

