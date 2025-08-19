Європейські лідери сумніваються у тривалості гарантій безпеки США для України після уходу Трампа

Президент США Дональд Трамп визнав - навіть якщо Україна і росія дійдуть згоди завершити вогонь, майбутнє конфлікту залежатиме від того, хто саме буде в Овальному кабінеті у Вашингтоні.

Передає УНН із посиланням на Fox News та CNN.



Деталі

Лідери європейських країн, що супроводжували візит Зеленського до Вашингтону, під час вчорашніх зустрічей висловили Трампу занепокоєння.

В них є сумніви, а чи будуть забезпечені гарантії США в потенційній мирній угоді рф з Україною після закінчення президентського терміну Трампа?

Очільник Білого дому визнав, що є таке питання.

Так, вони це зробили. Ми говорили про це. Так, це так. Я можу сказати те саме про них - зазначив Трамп в інтерв'ю Fox News.

Президент США визнав, що навіть якщо Україна і росія дійдуть згоди, майбутнє конфлікту залежатиме від того, хто головує у Білому домі.

Таким чином зусилля, спрямовані на те, щоб стримати російську агресію, у тому числі ймовірну у майбутньому, великою мірою залежатимуть від того, хто буде в Овальному кабінеті. Про це ішлося у інтерв'ю Fox News.

Довідка

Президент США і європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України яка чинить опір довготривалій агресії рф. Серед ключових тем обговорення - укладання гарантій безпеки з метою, щоб рф не спробувала знову вторгнутися. Звичайно все це за умови, що сторони дійдуть до наразі важкодосяжної мирної угоди.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що країни Європи відправлять війська для забезпечення миру в Україні, але президент США не оголосив про участь американських військ у цій місії.

Трамп назвав членство України в НАТО практично неможливим.

