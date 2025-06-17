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Адміністрація Трампа згорнула групу тиску на рф щодо переговорів з Україною - Reuters

Київ • УНН

 • 24915 перегляди

Адміністрація Дональда Трампа згорнула міжвідомчу групу, яка мала змусити росію до переговорів з Україною. Трамп висловив сумніви щодо посередництва США в цьому процесі.

Адміністрація Трампа згорнула групу тиску на рф щодо переговорів з Україною - Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа згорнула діяльність міжвідомчої робочої групи щодо тиску на рф з метою прискорення мирних переговорів з Україною. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За словами трьох американських чиновників, які побажали залишитися анонімними, Трамп замість активізації дипломатичних зусиль щодо припинення російсько-української війни почав висловлювати сумніви щодо необхідності подальшої участі США як посередника в даному процесі.

Це викликало занепокоєння серед союзників США у Європі, особливо перед майбутнім самітом НАТО наприкінці червня. Як зазначають критики, дії президента США може розхитати єдність Заходу, чим може скористатися росія.

Довідка

Міжвідомча робоча група була створена навесні цього року та координувалась Радою національної безпеки США. Туди увійшли представники Держдепу, Пентагону, Мінфіну та розвідки США.

Метою групи було формування єдиної політики Вашингтону, яка б мала на меті змусити кремль сісти за стіл переговорів з Україною.

Нагадаємо

Під час саміту G7 Дональд Трамп заявив, що США не стануть запроваджувати нові санкції проти росії, поки ЄС не зробить цього першим.

Євген Устименко

Євген Устименко

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