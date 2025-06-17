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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Администрация Трампа свернула группу давления на рф по переговорам с Украиной - Reuters

Киев • УНН

 • 17341 просмотра

Администрация Дональда Трампа свернула межведомственную группу, которая должна была заставить россию к переговорам с Украиной. Трамп выразил сомнения насчет посредничества США в этом процессе.

Администрация Трампа свернула группу давления на рф по переговорам с Украиной - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа свернула деятельность межведомственной рабочей группы по давлению на рф с целью ускорения мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По словам трех американских чиновников, пожелавших остаться анонимными, Трамп вместо активизации дипломатических усилий по прекращению российско-украинской войны начал выражать сомнения в необходимости дальнейшего участия США в качестве посредника в данном процессе.

Это вызвало обеспокоенность среди союзников США в Европе, особенно перед предстоящим саммитом НАТО в конце июня. Как отмечают критики, действия президента США могут расшатать единство Запада, чем может воспользоваться россия.

Справка

Межведомственная рабочая группа была создана весной этого года и координировалась Советом национальной безопасности США. Туда вошли представители Госдепа, Пентагона, Минфина и разведки США.

Целью группы было формирование единой политики Вашингтона, которая должна была заставить кремль сесть за стол переговоров с Украиной.

Напомним

Во время саммита G7 Дональд Трамп заявил, что США не станут вводить новые санкции против россии, пока ЕС не сделает этого первым.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
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