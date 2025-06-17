Администрация Трампа свернула группу давления на рф по переговорам с Украиной - Reuters
Киев • УНН
Администрация Дональда Трампа свернула межведомственную группу, которая должна была заставить россию к переговорам с Украиной. Трамп выразил сомнения насчет посредничества США в этом процессе.
Администрация президента США Дональда Трампа свернула деятельность межведомственной рабочей группы по давлению на рф с целью ускорения мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По словам трех американских чиновников, пожелавших остаться анонимными, Трамп вместо активизации дипломатических усилий по прекращению российско-украинской войны начал выражать сомнения в необходимости дальнейшего участия США в качестве посредника в данном процессе.
Это вызвало обеспокоенность среди союзников США в Европе, особенно перед предстоящим саммитом НАТО в конце июня. Как отмечают критики, действия президента США могут расшатать единство Запада, чем может воспользоваться россия.
Справка
Межведомственная рабочая группа была создана весной этого года и координировалась Советом национальной безопасности США. Туда вошли представители Госдепа, Пентагона, Минфина и разведки США.
Целью группы было формирование единой политики Вашингтона, которая должна была заставить кремль сесть за стол переговоров с Украиной.
Напомним
Во время саммита G7 Дональд Трамп заявил, что США не станут вводить новые санкции против россии, пока ЕС не сделает этого первым.