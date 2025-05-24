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Над Україною збили 6 з 14 балістичних ракет та знешкодили 245 з 250 ворожих дронів
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Трамп провів чистки у Раді національної безпеки США - FT

Київ • УНН

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Дональд Трамп звільнив низку посадовців та відправив інших у адміністративну відпустку, різко скоротивши Раду національної безпеки Білого дому. Скорочення відбулось після звільнення радника з нацбезпеки.

Трамп провів чистки у Раді національної безпеки США - FT

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп різко скоротив Раду національної безпеки Білого дому, звільнивши низку посадовців та відправивши інших у адміністративну відпустку. Про це пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Кілька людей, знайомих із ситуацією щодо звільнень, заявили, що РНБ, якою тимчасово керує державний секретар Марко Рубіо, зберегла частину персоналу. Йдеться переважно про старших директорів. Одночасно з тим було скорочено десятки посад.

Цей крок, який деякі посадовці вже називають "ліквідацією", було здійснено через три тижні після того, як президент США звільнив Майка Волца з посади свого першого радника з національної безпеки, найвищої посади в РНБ.

Посадовців, які втратили свої посади, було повідомлено про звільнення в п'ятницю вдень. Цей крок відбувся після тижнів чуток щодо неминучої чистки в РНБ.

Керівник апарату РНБ Браян Маккормак надіслав чиновникам електронного листа, щоб повідомити їм, що у них є 30 хвилин, щоб забрати свої речі зі своїх столів і вийти з будівлі РНБ, яка розташована поруч із Білим домом.

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Три особи, знайомі зі звільненнями, сказали, що старший директор з питань Азії Іван Канапаті, залишився, але вся його команда, включаючи його співробітників з питань Китаю, була звільнена.

Роберт О'Браєн, який обіймав посаду радника з національної безпеки в першій адміністрації Трампа, нещодавно написав статтю, у якій закликав скоротити штат РНБ до приблизно 60 посадовців. РНБ, яка традиційно виконувала роль координаційного органу, але іноді використовувалася для централізації влади в Білому домі, мала понад 200 посадовців за часів адміністрації Байдена.

"Немає сумнівів, що РНБ в адміністрації Байдена роздулася і свавільно намагалася впроваджувати зовнішню політику, замість того, щоб виконувати свою традиційну роль координації її впровадження рештою істеблішменту національної безпеки", – сказав Денніс Вайлдер, колишній високопосадовець РНБ в адміністрації Джорджа Буша-молодшого.

За словами кількох людей, Трамп також розформував більшу частину директорату РНБ, який контролював технології та політику національної безпеки. Раніше президент США звільнив Девіда Фейта, який очолював цей офіс, створений за часів адміністрації Байдена.

Цей директорат відіграв важливу роль у створенні експортного контролю, який мав на меті значно ускладнити для Китаю отримання передових американських технологій, які могли б посилити його армію.

Рада національної безпеки не прокоментувала ситуацію. Але речник Ради національної безпеки Браян Г'юз заявив, що він залишиться на посаді та "продовжуватиме служити адміністрації".

Доповнення

ФБР США ліквідувало підрозділ, що стежив за дотриманням правил спостереження, на тлі дебатів у Конгресі щодо закону про прослуховування без ордерів. Рішення підтримав директор ФБР Каш Патель.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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