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Трамп провел чистки в Совете национальной безопасности США - FT

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Дональд Трамп уволил ряд должностных лиц и отправил других в административный отпуск, резко сократив Совет национальной безопасности Белого дома. Сокращение произошло после увольнения советника по нацбезопасности.

Трамп провел чистки в Совете национальной безопасности США - FT

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко сократил Совет национальной безопасности Белого дома, уволив ряд должностных лиц и отправив других в административный отпуск. Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Несколько человек, знакомых с ситуацией по увольнениям, заявили, что СНБ, которым временно руководит государственный секретарь Марко Рубио, сохранила часть персонала. Речь идет преимущественно о старших директорах. Одновременно с тем было сокращено десятки должностей.

Этот шаг, который некоторые должностные лица уже называют "ликвидацией", был осуществлен через три недели после того, как президент США уволил Майка Волца с должности своего первого советника по национальной безопасности, высшей должности в СНБ.

Должностных лиц, потерявших свои должности, было сообщено об увольнении в пятницу днем. Этот шаг произошел после недель слухов о неминуемой чистке в СНБ.

Руководитель аппарата СНБ Брайан Маккормак прислал чиновникам электронное письмо, чтобы сообщить им, что у них есть 30 минут, чтобы забрать свои вещи со своих столов и выйти из здания СНБ, которое расположено рядом с Белым домом.

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Три человека, знакомые с увольнениями, сказали, что старший директор по вопросам Азии Иван Канапати, остался, но вся его команда, включая его сотрудников по вопросам Китая, была уволена.

Роберт О'Брайен, занимавший должность советника по национальной безопасности в первой администрации Трампа, недавно написал статью, в которой призвал сократить штат СНБ до примерно 60 должностных лиц. СНБ, которая традиционно выполняла роль координационного органа, но иногда использовалась для централизации власти в Белом доме, имела более 200 должностных лиц во времена администрации Байдена.

"Нет сомнений, что СНБ в администрации Байдена раздулась и произвольно пыталась внедрять внешнюю политику, вместо того, чтобы выполнять свою традиционную роль координации ее внедрения остальным истеблишментом национальной безопасности", – сказал Деннис Вайлдер, бывший высокопоставленный чиновник СНБ в администрации Джорджа Буша-младшего.

По словам нескольких человек, Трамп также расформировал большую часть директората СНБ, который контролировал технологии и политику национальной безопасности. Ранее президент США уволил Дэвида Фейта, который возглавлял этот офис, созданный во времена администрации Байдена.

Этот директорат сыграл важную роль в создании экспортного контроля, который должен был значительно усложнить для Китая получение передовых американских технологий, которые могли бы усилить его армию.

Совет национальной безопасности не прокомментировал ситуацию. Но представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз заявил, что он останется на должности и "будет продолжать служить администрации".

Дополнение

ФБР США ликвидировало подразделение, следившее за соблюдением правил наблюдения, на фоне дебатов в Конгрессе по закону о прослушивании без ордеров. Решение поддержал директор ФБР Каш Патель.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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