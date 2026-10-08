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Україна та США "нові ідеї та пропозиції" щодо миру та гарантій безпеки - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1152 перегляди

Представники США, України та європейських партнерів зустрінуться в Маямі 9 жовтня. Обговорять гарантії безпеки, відновлення й війну.

Україна та США "нові ідеї та пропозиції" щодо миру та гарантій безпеки - ЗМІ
Фото ілюстративне

У п’ятницю, 9 жовтня, під час зустрічі американської та української сторін планується обговорити пропозиції щодо гарантій безпеки для України, плану післявоєнного відновлення та інших аспектів війни. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, передає УНН

Посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер завтра зустрінуться з українськими представниками в Маямі, щоб обговорити нові ідеї та пропозиції, які американські переговірники почали розробляти разом із росіянами та українцями під час свого нещодавнього візиту до регіону 

- написав Равід. 

Він зазначив, що з американської сторони у зустрічі також візьмуть участь представники Ради національної безпеки та Міністерства фінансів. 

Зустріч української команди із Кушнером і Віткоффом - хто представить Київ та чи приєднаються європейці08.10.26, 21:06 • 11930 переглядiв

США також запросили радників з питань національної безпеки з Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представників НАТО та ЄС. 

Джерело у США зазначило, що сторони обговорюватимуть пропозиції щодо гарантій безпеки для України, плану післявоєнного відновлення та інших аспектів конфлікту. 

Усі вони хвилюються через зиму. Якщо війна не припиниться, це буде важка зима. Тому США намагаються виступити посередником між сторонами з метою створення єдиної пропозиції 

- додало джерело. 

Нагадаємо 

Українська переговорна команда зустрічається в п'ятницю, 9 жовтня, у США з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом. До переговорів долучаться європейські партнери.  

Павло Башинський

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