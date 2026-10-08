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Украина и США — «новые идеи и предложения» относительно мира и гарантий безопасности — СМИ

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Представители США, Украины и европейских партнеров встретятся в Майами 9 октября. Обсудят гарантии безопасности, восстановление и войну.

Украина и США — «новые идеи и предложения» относительно мира и гарантий безопасности — СМИ
Фото иллюстративное

В пятницу, 9 октября, во время встречи американской и украинской сторон планируется обсудить предложения по гарантиям безопасности для Украины, плану послевоенного восстановления и другим аспектам войны. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, передает УНН

Посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завтра встретятся с украинскими представителями в Майами, чтобы обсудить новые идеи и предложения, которые американские переговорщики начали разрабатывать вместе с россиянами и украинцами во время своего недавнего визита в регион 

- написал Равид. 

Он отметил, что с американской стороны во встрече также примут участие представители Совета национальной безопасности и Министерства финансов. 

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США также пригласили советников по вопросам национальной безопасности из Великобритании, Франции и Германии, а также представителей НАТО и ЕС. 

Источник в США отметил, что стороны обсудят предложения по гарантиям безопасности для Украины, плану послевоенного восстановления и другим аспектам конфликта. 

Все они обеспокоены предстоящей зимой. Если война не прекратится, это будет тяжелая зима. Поэтому США пытаются выступить посредником между сторонами с целью создания единого предложения 

- добавил источник. 

Напомним 

Украинская переговорная команда встречается в пятницу, 9 октября, в США с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. К переговорам присоединятся европейские партнеры.  

Павел Башинский

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