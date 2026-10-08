Встреча украинской команды с Кушнером и Уиткоффом — кто представит Киев и присоединятся ли европейцы
Киев • УНН
Переговоры продлятся два дня с участием европейских партнеров. Команда Зеленского должна вернуться в Киев с докладом в понедельник.
Украинская переговорная команда встречается в пятницу, 9 октября, в США с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. К переговорам присоединятся европейские партнеры. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Украинская переговорная команда встречается завтра, в пятницу, в США с Джаредом Кушнером, Стивом Виткоффом. С нашей стороны — Буданов, Кислица, Арахамия, Умеров. Также ожидается, что встреча продлится два дня, и мы рассчитываем на европейскую команду, которая присоединится к нашей переговорной группе и к американской переговорной группе
Президент рассчитывает, что в понедельник утром команда прибудет в Киев с докладом.
Напомним
Украинская переговорная команда еще до конца этой недели отправляется в США.
Спецпредставители Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер в пятницу, 9 октября, встретятся с украинскими должностными лицами.