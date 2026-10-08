Віктофф і Кушнер зустрінуться з українською делегацією 9 жовтня
Київ • УНН
Представники Трампа обговорять з Україною об’єднану пропозицію щодо завершення війни. До зустрічі долучаться радники E3, ЄС і НАТО.
Спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у п'ятницю, 9 жовтня, зустрінуться з українськими посадовцями. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.
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Спеціальні представники Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер 9 жовтня зустрінуться з українськими посадовцями, "щоб обговорити нову об'єднану пропозицію, яка охоплює всі аспекти конфлікту та має на меті покласти край війні"
До учасників зустрічі приєднаються радники з питань національної безпеки країн групи E3 (Франція, Німеччина, Велика Британія), а також представники Європейського Союзу та НАТО.
Нагадаємо
Українська переговорна команда ще до кінця цього тижня вирушає до США.