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Віктофф і Кушнер зустрінуться з українською делегацією 9 жовтня

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Представники Трампа обговорять з Україною об’єднану пропозицію щодо завершення війни. До зустрічі долучаться радники E3, ЄС і НАТО.

Віктофф і Кушнер зустрінуться з українською делегацією 9 жовтня

Спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у п'ятницю, 9 жовтня, зустрінуться з українськими посадовцями. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.

Деталі

Спеціальні представники Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер 9 жовтня зустрінуться з українськими посадовцями, "щоб обговорити нову об'єднану пропозицію, яка охоплює всі аспекти конфлікту та має на меті покласти край війні"

- пише видання.

До учасників зустрічі приєднаються радники з питань національної безпеки країн групи E3 (Франція, Німеччина, Велика Британія), а також представники Європейського Союзу та НАТО.

Нагадаємо

Українська переговорна команда ще до кінця цього тижня вирушає до США.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Білий дім
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Франція
Велика Британія
Німеччина