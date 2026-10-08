Виткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией 9 октября

$44.860.0850.160.48
ukenru
18:06 • 5884 просмотра
Встреча украинской команды с Кушнером и Уиткоффом — кто представит Киев и присоединятся ли европейцы
17:23 • 12207 просмотра
Часть областей завтра снова будет сидеть без света — где и как будут действовать графики
15:10 • 21634 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Омского НПЗ в 2500 км от Украины — что известно о заводеVideo
14:57 • 18010 просмотра
Оккупанты атаковали дроном здание Запорожского облсовета, попали в гербPhoto
14:49 • 13848 просмотра
В рф начались масштабные проблемы с интернетом после атаки на дата-центр «Яндекса» — какие сервисы не работаютPhoto
13:55 • 24137 просмотра
ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"
13:14 • 15804 просмотра
Силы обороны с помощью дальнобойных БПЛА FP-1 поразили крупнейший НПЗ в россииVideo
13:14 • 11921 просмотра
Льготный тариф на электроэнергию для украинцев пока останется без изменений — сколько придется платить
8 октября, 12:58 • 11317 просмотра
Переговорная команда Украины отправится в США ещё до конца недели - Зеленский
8 октября, 12:55 • 10065 просмотра
Дело "Форрест Гамп" — за Мудру внесли 20 млн гривен залога
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.2м/с
51%
746мм
Популярные новости
Талант "Арсенала" Макс Доуман получил от Книги рекордов Гиннесса сразу три наградыVideo13:25 • 17859 просмотра
Меган Маркл впервые появилась на публике после возвращения в Британию — её заметили с Малалой ЮсуфзайPhoto13:55 • 16030 просмотра
Xbox запускает новое подразделение по фильмам и сериалам13:59 • 14644 просмотра
Президент Польши Навроцкий провёл тренировку с легендой бокса ПакьяоPhotoVideo14:34 • 13784 просмотра
Древнегреческие боги, роуд-муви и Царство мёртвых — вышел первый тизер нового фильма Павла Острикова «Трагедия»PhotoVideo16:39 • 10094 просмотра
публикации
ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"13:55 • 24144 просмотра
Переосмыслила античность и изменила современность: что известно о лауреатке Нобелевской премии по литературе 2026 годаPhoto8 октября, 12:39 • 21807 просмотра
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
Эксклюзив
8 октября, 07:36 • 42151 просмотра
Варианты коротких путешествийPhoto7 октября, 17:59 • 67411 просмотра
Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаровPhoto
Эксклюзив
7 октября, 16:15 • 63370 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Мудрая
Фридрих Мерц
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Белый дом считает врагом любого, кто использует термин "искусственный интеллект" - ТрампPhoto18:25 • 1592 просмотра
Древнегреческие боги, роуд-муви и Царство мёртвых — вышел первый тизер нового фильма Павла Острикова «Трагедия»PhotoVideo16:39 • 10219 просмотра
Президент Польши Навроцкий провёл тренировку с легендой бокса ПакьяоPhotoVideo14:34 • 13906 просмотра
Xbox запускает новое подразделение по фильмам и сериалам13:59 • 14760 просмотра
Меган Маркл впервые появилась на публике после возвращения в Британию — её заметили с Малалой ЮсуфзайPhoto13:55 • 16139 просмотра
Актуальное
Старлинк
Сериал
Фильм
Отопление
Дія (сервис)

Виткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией 9 октября

Киев • УНН

 • 1550 просмотра

Представители Трампа обсудят с Украиной объединённое предложение по завершению войны. К встрече присоединятся советники E3, ЕС и НАТО.

Виткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией 9 октября

Спецпредставители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в пятницу, 9 октября, встретятся с украинскими чиновниками. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.

Подробности

Специальные представители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 9 октября встретятся с украинскими чиновниками, "чтобы обсудить новое объединенное предложение, охватывающее все аспекты конфликта и направленное на то, чтобы положить конец войне"

- пишет издание.

К участникам встречи присоединятся советники по вопросам национальной безопасности стран группы E3 (Франция, Германия, Великобритания), а также представители Европейского Союза и НАТО.

Напомним

Украинская переговорная команда еще до конца этой недели отправляется в США.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Белый дом
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Франция
Великобритания
Германия