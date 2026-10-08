Виткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией 9 октября
Киев • УНН
Представители Трампа обсудят с Украиной объединённое предложение по завершению войны. К встрече присоединятся советники E3, ЕС и НАТО.
Спецпредставители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в пятницу, 9 октября, встретятся с украинскими чиновниками. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.
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Специальные представители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 9 октября встретятся с украинскими чиновниками, "чтобы обсудить новое объединенное предложение, охватывающее все аспекты конфликта и направленное на то, чтобы положить конец войне"
К участникам встречи присоединятся советники по вопросам национальной безопасности стран группы E3 (Франция, Германия, Великобритания), а также представители Европейского Союза и НАТО.
Напомним
Украинская переговорная команда еще до конца этой недели отправляется в США.