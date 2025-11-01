Білий дім обмежує доступ журналістів до офісу прессекретаря - ЗМІ
Київ • УНН
Білий дім змінив правила роботи преси, обмежуючи вільний доступ журналістів до кімнати 140 та офісів високопоставлених чиновників без попереднього запиту. Ці обмеження, введені Радою національної безпеки, спрямовані на захист конфіденційної інформації.
У Білому домі змінили правила роботи преси, зокрема журналістам більше не можна вільно відвідувати кімнату 140, також відому як "Верхня преса", без попереднього запиту. Про це пише видання Reuters, передає УНН.
Деталі
"Нове правило Білого дому, опубліковане в п'ятницю, обмежує можливість акредитованих журналістів вільно відвідувати кабінети прес-секретаря Кароліни Лівітт та інших високопоставлених чиновників із Західного крила, розташованого поблизу Овального кабінету. Новий меморандум Ради національної безпеки забороняє журналістам відвідувати кімнату 140, також відому як "Верхня преса", без попереднього запиту, посилаючись на необхідність захисту потенційно конфіденційної інформації", - пише видання.
Цей крок є наслідком обмежень, введених на початку цього місяця для журналістів у Міністерстві оборони, що змусило десятки журналістів покинути свої офіси в Пентагоні та повернути свої посвідчення.
Рада національної безпеки заявила, що зміни були внесені з метою захисту конфіденційної інформації, яка зараз регулярно обробляється співробітниками відділу комунікацій Білого дому в результаті змін у складі ради.
Асоціація кореспондентів Білого дому, яка представляє журналістів, що висвітлюють діяльність Білого дому, заявила, що нові обмеження заважатимуть журналістам ставити запитання чиновникам, забезпечувати прозорість та притягати уряд до відповідальності.
Нагадаємо
