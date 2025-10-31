$42.080.01
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
17:29 • 3638 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
16:15 • 10338 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
14:27 • 15936 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28 • 20863 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 33332 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 18461 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 32612 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 16938 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
31 жовтня, 09:39 • 20282 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
Білий дім відновить екскурсії з "оновленим маршрутом" після будівництва бального залу Трампа

Київ • УНН

 • 534 перегляди

Білий дім відновить публічні екскурсії з 2 грудня 2025 року, які були призупинені влітку через будівництво бального залу президента Трампа. Відвідувачам обіцяють "оновлений маршрут" для ознайомлення з історією.

Білий дім відновить екскурсії з "оновленим маршрутом" після будівництва бального залу Трампа

Білий дім знову відкриє свої двері для публічних екскурсій у грудні 2025 року, після призупинки влітку через будівництво бального залу президента Трампа. Обіцяють "оновлений маршрут" для того, щоб "відчути історію Народного дому".

Передає УНН із посиланням The Hill.

Деталі

Білий дім заявив у п'ятницю, що в грудні поточного року відновить публічні екскурсії будівлею з "оновленим маршрутом". Також Офіс першої леді Меланії Трамп повідомив, що публічні екскурсії відновляться 2 грудня 2025 року з "оновленим маршрутом, який надасть гостям можливість познайомитися з історією та красою Народного дому".

Екскурсії по території Білого дому були призупинені влітку у зв'язку з будівельними роботами по облаштуванню бального залу. Як анонсував на початку жовтня президент США Дональд Трамп, ця нова зала згодом буде використовуватися зокрема для прийомів політиків з державними візитами.

Нагадаємо

Попри шатдаун у роботі уряду США Дональд Трамп разом із дружиною провів масштабне святкування Геловіну поблизу Білого дому, в якому взяли участь діти та дорослі.

Ігор Тележніков

Новини СвітуНерухомість
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки