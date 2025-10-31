Білий дім відновить екскурсії з "оновленим маршрутом" після будівництва бального залу Трампа
Київ • УНН
Білий дім відновить публічні екскурсії з 2 грудня 2025 року, які були призупинені влітку через будівництво бального залу президента Трампа. Відвідувачам обіцяють "оновлений маршрут" для ознайомлення з історією.
Передає УНН із посиланням The Hill.
Деталі
Білий дім заявив у п'ятницю, що в грудні поточного року відновить публічні екскурсії будівлею з "оновленим маршрутом". Також Офіс першої леді Меланії Трамп повідомив, що публічні екскурсії відновляться 2 грудня 2025 року з "оновленим маршрутом, який надасть гостям можливість познайомитися з історією та красою Народного дому".
Екскурсії по території Білого дому були призупинені влітку у зв'язку з будівельними роботами по облаштуванню бального залу. Як анонсував на початку жовтня президент США Дональд Трамп, ця нова зала згодом буде використовуватися зокрема для прийомів політиків з державними візитами.
Нагадаємо
