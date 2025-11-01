Белый дом ограничивает доступ журналистов к офису пресс-секретаря - СМИ

$42.080.01
Эксклюзив
07:00 • 4704 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
06:00 • 11980 просмотра
31 октября, 20:50 • 22023 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 22023 просмотра
31 октября, 18:17 • 38152 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 38152 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 36445 просмотра
31 октября, 16:15 • 34307 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 34307 просмотра
31 октября, 14:27 • 35619 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 35619 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30334 просмотра
31 октября, 12:08 • 52734 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 52734 просмотра
31 октября, 11:42 • 21347 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 21347 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
московская область погрузилась во тьму после атаки дроновVideo31 октября, 22:28 • 13110 просмотра
Журналист Bild Рёпке получил приглашение посетить Купянск и Покровск от российского “первого канала”: что он ответил31 октября, 23:33 • 22269 просмотра
российские спецслужбы применяют методы ИГИЛ в гибридной войне против Европы - ЦПД1 ноября, 01:07 • 12527 просмотра
Канада планирует передать Украине российский Ан-124, но есть нюанс - Bloomberg1 ноября, 01:41 • 10885 просмотра
россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС03:18 • 10396 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
07:00 • 4704 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября06:00 • 11981 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 46628 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 52735 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 45563 просмотра
Белый дом ограничивает доступ журналистов к офису пресс-секретаря - СМИ

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Белый дом изменил правила работы прессы, ограничивая свободный доступ журналистов в комнату 140 и офисы высокопоставленных чиновников без предварительного запроса. Эти ограничения, введенные Советом национальной безопасности, направлены на защиту конфиденциальной информации.

Белый дом ограничивает доступ журналистов к офису пресс-секретаря - СМИ

В Белом доме изменили правила работы прессы, в частности журналистам больше нельзя свободно посещать комнату 140, также известную как "Верхняя пресса", без предварительного запроса. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

"Новое правило Белого дома, опубликованное в пятницу, ограничивает возможность аккредитованных журналистов свободно посещать кабинеты пресс-секретаря Каролины Ливитт и других высокопоставленных чиновников из Западного крыла, расположенного вблизи Овального кабинета. Новый меморандум Совета национальной безопасности запрещает журналистам посещать комнату 140, также известную как "Верхняя пресса", без предварительного запроса, ссылаясь на необходимость защиты потенциально конфиденциальной информации", - пишет издание.

Этот шаг является следствием ограничений, введенных в начале этого месяца для журналистов в Министерстве обороны, что заставило десятки журналистов покинуть свои офисы в Пентагоне и вернуть свои удостоверения.

Совет национальной безопасности заявил, что изменения были внесены с целью защиты конфиденциальной информации, которая сейчас регулярно обрабатывается сотрудниками отдела коммуникаций Белого дома в результате изменений в составе совета.

Ассоциация корреспондентов Белого дома, представляющая журналистов, освещающих деятельность Белого дома, заявила, что новые ограничения будут мешать журналистам задавать вопросы чиновникам, обеспечивать прозрачность и привлекать правительство к ответственности.

Напомним

Белый дом снова откроет свои двери для публичных экскурсий в декабре 2025 года, после приостановки летом из-за строительства бального зала президента Трампа. Обещают "обновленный маршрут" для того, чтобы "почувствовать историю Народного дома".

Павел Башинский

