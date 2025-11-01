Белый дом ограничивает доступ журналистов к офису пресс-секретаря - СМИ
Киев • УНН
Белый дом изменил правила работы прессы, ограничивая свободный доступ журналистов в комнату 140 и офисы высокопоставленных чиновников без предварительного запроса. Эти ограничения, введенные Советом национальной безопасности, направлены на защиту конфиденциальной информации.
В Белом доме изменили правила работы прессы, в частности журналистам больше нельзя свободно посещать комнату 140, также известную как "Верхняя пресса", без предварительного запроса. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.
Детали
"Новое правило Белого дома, опубликованное в пятницу, ограничивает возможность аккредитованных журналистов свободно посещать кабинеты пресс-секретаря Каролины Ливитт и других высокопоставленных чиновников из Западного крыла, расположенного вблизи Овального кабинета. Новый меморандум Совета национальной безопасности запрещает журналистам посещать комнату 140, также известную как "Верхняя пресса", без предварительного запроса, ссылаясь на необходимость защиты потенциально конфиденциальной информации", - пишет издание.
Этот шаг является следствием ограничений, введенных в начале этого месяца для журналистов в Министерстве обороны, что заставило десятки журналистов покинуть свои офисы в Пентагоне и вернуть свои удостоверения.
Совет национальной безопасности заявил, что изменения были внесены с целью защиты конфиденциальной информации, которая сейчас регулярно обрабатывается сотрудниками отдела коммуникаций Белого дома в результате изменений в составе совета.
Ассоциация корреспондентов Белого дома, представляющая журналистов, освещающих деятельность Белого дома, заявила, что новые ограничения будут мешать журналистам задавать вопросы чиновникам, обеспечивать прозрачность и привлекать правительство к ответственности.
Напомним
