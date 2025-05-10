США знайшли альтернативний спосіб, як закріпити свій вплив на Гренландію

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню
9 травня, 18:38 • 18127 перегляди

Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню

9 травня, 18:26 • 44781 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 16:40 • 38497 перегляди

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС

Ексклюзив
9 травня, 15:09 • 58381 перегляди

Як працює система IMEI, хто може перевірити свій телефон та чому лише технічних рішень замало для боротьби з "сірим" ринком - коментар експерта

9 травня, 14:28 • 67823 перегляди

Зеленський анонсував завтра в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих"

9 травня, 13:51 • 61499 перегляди

Інфляція прискорилася до 15,1%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти, яйця подешевшали

Ексклюзив
9 травня, 11:52 • 65154 перегляди

Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"

9 травня, 11:44 • 68847 перегляди

Спецтрибунал для рф: коаліція надала політичне схвалення, що далі

Ексклюзив
9 травня, 11:02 • 120062 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну

Ексклюзив
9 травня, 10:23 • 40305 перегляди

Саботаж замість реформи: у Раді розкритикували спротив Думи проти законопроєкту №12374-д про АРМА

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3м/с
54%
751мм
Популярнi новини

Окупанти у Бердянську паспортизують українських дітей до "80-лєтія побєди" - ЦНС

9 травня, 20:44 • 3776 перегляди

"Сходки" та кримінальні банди: поліція Києва затримала учасників злочинних формувань

00:44 • 12212 перегляди

Індія атакувала ракетами бази ВПС Пакистану

01:24 • 4580 перегляди

Кім Чен Ин: Участь КНДР у війні росії проти України є "законною"

01:41 • 11390 перегляди

путін підтримав припинення вогню, але Україна не готова - пєсков про переговори

03:38 • 9556 перегляди
Публікації

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 120059 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

9 травня, 10:28 • 134408 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

9 травня, 07:57 • 118197 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 179970 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 202358 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Андрій Єрмак

Еммануель Макрон

Марко Рубіо

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 44778 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 38600 перегляди

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор

9 травня, 15:21 • 45998 перегляди

A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

9 травня, 14:23 • 54883 перегляди

Переслідувач Дженніфер Еністон ввірвався на віллу зірки: тепер він звинувачений і чекає на психіатричну експертизу

9 травня, 13:41 • 34097 перегляди
Актуальне

Telegram

Facebook

Самохідна гаубиця CAESAR

Financial Times

Grand Theft Auto

США знайшли альтернативний спосіб, як закріпити свій вплив на Гренландію

Київ • УНН

 • 696 перегляди

Вашингтон обговорює угоду про вільну асоціацію з Гренландією, щоб отримати доступ до її ресурсів та території. Це може посилити вплив США на острові та зменшити залежність від Данії.

США знайшли альтернативний спосіб, як закріпити свій вплив на Гренландію

Вашингтон веде внутрішні обговорення щодо пропозиції укласти з Гренландією угоду про вільну асоціацію (COFA), подібну до тієї, яку Сполучені Штати Америки (США) мають з трьома острівними державами Тихого океану - Мікронезією, Маршалловими Островами та Палау. Про це інформує Reuters із посиланням на кількох американських чиновників, передає УНН.

Деталі

Угода COFA передбачає, що США надають державі-партнеру низку важливих послуг — від доставки пошти до військового захисту - в обмін на вільний доступ американських військових до її території. Такі угоди також передбачають переважно безмитну торгівлю зі Сполученими Штатами.

За словами джерел, план не означає безпосереднє приєднання Гренландії до США, чого прагне Дональд Трамп. Утім, COFA могла б стати альтернативою, що дозволила б Вашингтону посилити свій вплив на острові. Однак для реалізації такого сценарію Гренландія, ймовірно, мала б здобути незалежність від Данії, адже COFA укладаються лише з суверенними державами.

Данські чиновники наразі не залучені до обговорень і публічно виступають проти передачі острова США, наголошуючи, що питання майбутнього має вирішувати народ Гренландії.

Трамп про плани анексувати Гренландію: ми отримаємо її 100%30.03.25, 08:47 • 33965 переглядiв

Опитування показують, що гренландці підтримують ідею незалежності, а більшість не бажає стати частиною Сполучених Штатів. Тому ідея COFA, яка передбачає передачу частини суверенітету Вашингтону, може бути сприйнята з насторогою, зазначає видання.

85% проти: гренландці не підтримують приєднання до США29.03.25, 08:53 • 13160 переглядiв

За даними Reuters, серед учасників перемовин — тимчасовий старший директор Ради нацбезпеки США з питань Західної півкулі Маркус Томі, представник Ради з енергетичної домінації Девід Коплі та члени Національної економічної ради. Білий дім, посольство Данії, представництво Гренландії у Вашингтоні та Міністерство внутрішніх справ США не прокоментували ситуацію.

Вашингтон вважає Гренландію стратегічно важливою через її великі запаси мінералів, зокрема рідкісноземельних елементів, необхідних для високотехнологічного та військового виробництва. Одним із прикладів є проєкт Tanbreez, у межах якого видобуті на острові рідкісноземельні ресурси оброблятимуться у США. У ньому 42% належать нью-йоркській компанії Critical Metals Corp, і ця частка може зрости після завершення угоди, запланованої на кінець року, пише видання.

Адміністрація Трампа розробила план взяття Гренландії під контроль США11.04.25, 05:05 • 9492 перегляди

Посадовці також розповіли Reuters, що США допомагають Гренландії диверсифікувати економіку й зменшити залежність від Данії. В цьому можуть допомогти державні агенції — Корпорація з фінансування розвитку та Експортно-імпортний банк США.

Як зазначив один з представників адміністрації, COFA може стати "елегантним способом вирішення занепокоєнь у сфері безпеки Гренландії", хоча остаточне рішення наразі не ухвалене.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп допускає застосування військової сили для встановлення контролю над Гренландією. 

США посилюють шпигунство у Гренландії для контролю над островом - Wall Street Journal07.05.25, 13:18 • 10896 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
Рада національної безпеки США
Білий дім
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Данія
Сполучені Штати
Brent
$63.84
Bitcoin
$103,156.40
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,336.95