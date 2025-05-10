США знайшли альтернативний спосіб, як закріпити свій вплив на Гренландію

Вашингтон веде внутрішні обговорення щодо пропозиції укласти з Гренландією угоду про вільну асоціацію (COFA), подібну до тієї, яку Сполучені Штати Америки (США) мають з трьома острівними державами Тихого океану - Мікронезією, Маршалловими Островами та Палау. Про це інформує Reuters із посиланням на кількох американських чиновників, передає УНН.

Деталі

Угода COFA передбачає, що США надають державі-партнеру низку важливих послуг — від доставки пошти до військового захисту - в обмін на вільний доступ американських військових до її території. Такі угоди також передбачають переважно безмитну торгівлю зі Сполученими Штатами.

За словами джерел, план не означає безпосереднє приєднання Гренландії до США, чого прагне Дональд Трамп. Утім, COFA могла б стати альтернативою, що дозволила б Вашингтону посилити свій вплив на острові. Однак для реалізації такого сценарію Гренландія, ймовірно, мала б здобути незалежність від Данії, адже COFA укладаються лише з суверенними державами.

Данські чиновники наразі не залучені до обговорень і публічно виступають проти передачі острова США, наголошуючи, що питання майбутнього має вирішувати народ Гренландії.

Трамп про плани анексувати Гренландію: ми отримаємо її 100%

Опитування показують, що гренландці підтримують ідею незалежності, а більшість не бажає стати частиною Сполучених Штатів. Тому ідея COFA, яка передбачає передачу частини суверенітету Вашингтону, може бути сприйнята з насторогою, зазначає видання.

85% проти: гренландці не підтримують приєднання до США

За даними Reuters, серед учасників перемовин — тимчасовий старший директор Ради нацбезпеки США з питань Західної півкулі Маркус Томі, представник Ради з енергетичної домінації Девід Коплі та члени Національної економічної ради. Білий дім, посольство Данії, представництво Гренландії у Вашингтоні та Міністерство внутрішніх справ США не прокоментували ситуацію.

Вашингтон вважає Гренландію стратегічно важливою через її великі запаси мінералів, зокрема рідкісноземельних елементів, необхідних для високотехнологічного та військового виробництва. Одним із прикладів є проєкт Tanbreez, у межах якого видобуті на острові рідкісноземельні ресурси оброблятимуться у США. У ньому 42% належать нью-йоркській компанії Critical Metals Corp, і ця частка може зрости після завершення угоди, запланованої на кінець року, пише видання.

Адміністрація Трампа розробила план взяття Гренландії під контроль США

Посадовці також розповіли Reuters, що США допомагають Гренландії диверсифікувати економіку й зменшити залежність від Данії. В цьому можуть допомогти державні агенції — Корпорація з фінансування розвитку та Експортно-імпортний банк США.

Як зазначив один з представників адміністрації, COFA може стати "елегантним способом вирішення занепокоєнь у сфері безпеки Гренландії", хоча остаточне рішення наразі не ухвалене.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп допускає застосування військової сили для встановлення контролю над Гренландією.

США посилюють шпигунство у Гренландії для контролю над островом - Wall Street Journal