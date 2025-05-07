США посилюють шпигунство у Гренландії для контролю над островом - Wall Street Journal

Розвідувальні служби США надаватимуть пріоритет отриманню якомога більшої кількості інформації про Гренландію. Це свідчить про продовження зусиль президента Дональда Трампа забезпечити американський контроль Гренландії.

Про це пише УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

США активізують збір розвідувальних даних щодо Гренландії, пише WSJ, посилаючись на дані двох осіб. Наразі адміністрація США звернулася до своїх розвідувальних служб із проханням посилити шпигунство в Гренландії.

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За інформацією джерел The Wall Street Journal, у Білому домі бажають дізнатися більше про рух за незалежність на території острову, а також розпізнати ставлення до видобутку ресурсів.



Контекст

Наказ про Гренландію, який був виданий таким агентствам, як Центральне розвідувальне управління, Управління оборонної розвідки та Агентство національної безпеки, підкреслює очевидне прагнення адміністрації домагатися контролю над самоврядним островом, пише видання.

Довідка

Гренландія - найбільший острів у світі, який знаходиться у Північній Америці.

Населення проживає вздовж узбережжя, особливо на заході країни. Гренландія була заселена інуїтами в доколоніальні часи, перш ніж була колонізована Данією-Норвегією в 1721 році.



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Наразі Гренландія є частиною Королівства Данія, члена Організації Північноатлантичного договору та союзника, який існує вже багато років.

Слід зазначити, що Данія є союзником Сполучених Штатів протягом десятиліть.

Білий дім і Трамп відмовляються від пояснень

Речник Ради національної безпеки заявив, що Білий дім не коментує питання, що стосуються розвідки. Але посадовець додав, що президент Трамп "чітко заявив, що Сполучені Штати стурбовані безпекою Гренландії та Арктики".

На запитання NBC News в інтерв'ю, яке вийшло в ефір у неділю, чи виключає він захоплення Гренландії силою, Трамп відмовився.

Я не виключаю цього. .. Я не кажу, що збираюся це зробити, але я нічого не виключаю. Ні, не там. Нам дуже потрібна Гренландія. Гренландія – це дуже невелика кількість людей, про яку ми подбаємо, будемо плекати їх і все таке. Але це потрібно нам для міжнародної безпеки - сказав Трамп в ефірі NBC.

Нагадаємо

УНН передавав, що Дональд Трамп заявив про можливість застосування сили для контролю над Гренландією.

Раніше Трамп заявляв про впевненість в анексії Гренландії. Він наголошував на стратегічному значенні острова для США і обіцяв збагачення народу Гренландії у разі приєднання.