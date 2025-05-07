США усиливают шпионаж в Гренландии для контроля над островом - Wall Street Journal

$41.450.15
46.960.22
ukenru
В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив
10:29 • 18964 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка

10:06 • 27094 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

Эксклюзив
09:50 • 29072 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта

Эксклюзив
09:39 • 31013 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов

Эксклюзив
07:07 • 34365 просмотра

Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция

06:41 • 37182 просмотра

Католический мир ждет появления белого дыма: сегодня в Ватикане начинается конклав

06:12 • 41571 просмотра

Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий

6 мая, 14:29 • 83606 просмотра

Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

6 мая, 14:23 • 123917 просмотра

Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки

6 мая, 14:11 • 85856 просмотра

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+14°
2.6м/с
42%
747 мм
Популярные новости

Отставка кадырова угрожает стабильности режима путина – ISW

7 мая, 03:18 • 51615 просмотра

В Киеве в результате атаки дронов 2 погибших, 5 раненых, среди них 4 ребенка

7 мая, 03:30 • 51439 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 53890 просмотра

Атака рф на Киев задела уже пять районов: поврежден бизнес-центр

06:57 • 12146 просмотра

В Киевской области вражеская атака дронов повредила новостройки: показали последствия

07:16 • 26342 просмотра
публикации

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

10:29 • 18964 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

10:06 • 27094 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта
Эксклюзив

09:50 • 29072 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов
Эксклюзив

09:39 • 31013 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 54043 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляйен

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Индия

Пакистан

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 47640 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 97987 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 95285 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 106766 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 54484 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

SpaceX Starship

Сокол 9

Беспилотный летательный аппарат

США усиливают шпионаж в Гренландии для контроля над островом - Wall Street Journal

Киев • УНН

 • 1888 просмотра

США активизируют сбор разведданных по Гренландии, чтобы получить больше информации о движении за независимость и добыче ресурсов. Трамп не исключает захват острова силой.

США усиливают шпионаж в Гренландии для контроля над островом - Wall Street Journal

Разведывательные службы США будут уделять приоритет получению как можно большего количества информации о Гренландии. Это свидетельствует о продолжении усилий президента Дональда Трампа обеспечить американский контроль Гренландии.

Об этом пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

США активизируют сбор разведывательных данных о Гренландии, пишет WSJ, ссылаясь на данные двух человек. Сейчас администрация США обратилась к своим разведывательным службам с просьбой усилить шпионаж в Гренландии.

85% против: гренландцы не поддерживают присоединение к США29.03.25, 09:53 • 13150 просмотров

По информации источников The Wall Street Journal, в Белом доме хотят узнать больше о движении за независимость на территории острова, а также распознать отношение к добыче ресурсов.

Контекст

Приказ о Гренландии, который был выдан таким агентствам, как Центральное разведывательное управление, Управление оборонной разведки и Агентство национальной безопасности, подчеркивает очевидное стремление администрации добиваться контроля над самоуправляемым островом, пишет издание.

Справка

Гренландия – самый большой остров в мире, который находится в Северной Америке.

Население проживает вдоль побережья, особенно на западе страны. Гренландия была заселена инуитами в доколониальные времена, прежде чем была колонизирована Данией-Норвегией в 1721 году.

Дания обвиняет рф в попытке разжечь конфликт с США из-за Гренландии - Bloomberg25.04.25, 16:56 • 3266 просмотров

В настоящее время Гренландия является частью Королевства Дания, члена Организации Североатлантического договора и союзника, который существует уже много лет.

Следует отметить, что Дания является союзником Соединенных Штатов на протяжении десятилетий.

Белый дом и Трамп отказываются от объяснений

Представитель Совета национальной безопасности заявил, что Белый дом не комментирует вопросы, касающиеся разведки. Но чиновник добавил, что президент Трамп "четко заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены безопасностью Гренландии и Арктики".

На вопрос NBC News в интервью, которое вышло в эфир в воскресенье, исключает ли он захват Гренландии силой, Трамп отказался.

Я не исключаю этого. .. Я не говорю, что собираюсь это сделать, но я ничего не исключаю. Нет, не там. Нам очень нужна Гренландия. Гренландия – это очень небольшое количество людей, о котором мы позаботимся, будем лелеять их и все такое. Но это нужно нам для международной безопасности

- сказал Трамп в эфире NBC.

Напомним

УНН передавал, что Дональд Трамп заявил о возможности применения силы для контроля над Гренландией.

Ранее Трамп заявлял об уверенности в аннексии Гренландии. Он отмечал стратегическое значение острова для США и обещал обогащение народу Гренландии в случае присоединения.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Гренландия
Дональд Трамп
Дания
Соединенные Штаты
Brent
$62.55
Bitcoin
$97,032.20
S&P 500
$5,627.44
Tesla
$275.41
Газ TTF
$35.28
Золото
$3,399.35
Ethereum
$1,833.68