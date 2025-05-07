США усиливают шпионаж в Гренландии для контроля над островом - Wall Street Journal

Разведывательные службы США будут уделять приоритет получению как можно большего количества информации о Гренландии. Это свидетельствует о продолжении усилий президента Дональда Трампа обеспечить американский контроль Гренландии.

Об этом пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

США активизируют сбор разведывательных данных о Гренландии, пишет WSJ, ссылаясь на данные двух человек. Сейчас администрация США обратилась к своим разведывательным службам с просьбой усилить шпионаж в Гренландии.

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По информации источников The Wall Street Journal, в Белом доме хотят узнать больше о движении за независимость на территории острова, а также распознать отношение к добыче ресурсов.



Контекст

Приказ о Гренландии, который был выдан таким агентствам, как Центральное разведывательное управление, Управление оборонной разведки и Агентство национальной безопасности, подчеркивает очевидное стремление администрации добиваться контроля над самоуправляемым островом, пишет издание.

Справка

Гренландия – самый большой остров в мире, который находится в Северной Америке.

Население проживает вдоль побережья, особенно на западе страны. Гренландия была заселена инуитами в доколониальные времена, прежде чем была колонизирована Данией-Норвегией в 1721 году.



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В настоящее время Гренландия является частью Королевства Дания, члена Организации Североатлантического договора и союзника, который существует уже много лет.

Следует отметить, что Дания является союзником Соединенных Штатов на протяжении десятилетий.

Белый дом и Трамп отказываются от объяснений

Представитель Совета национальной безопасности заявил, что Белый дом не комментирует вопросы, касающиеся разведки. Но чиновник добавил, что президент Трамп "четко заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены безопасностью Гренландии и Арктики".

На вопрос NBC News в интервью, которое вышло в эфир в воскресенье, исключает ли он захват Гренландии силой, Трамп отказался.

Я не исключаю этого. .. Я не говорю, что собираюсь это сделать, но я ничего не исключаю. Нет, не там. Нам очень нужна Гренландия. Гренландия – это очень небольшое количество людей, о котором мы позаботимся, будем лелеять их и все такое. Но это нужно нам для международной безопасности - сказал Трамп в эфире NBC.

Напомним

УНН передавал, что Дональд Трамп заявил о возможности применения силы для контроля над Гренландией.

Ранее Трамп заявлял об уверенности в аннексии Гренландии. Он отмечал стратегическое значение острова для США и обещал обогащение народу Гренландии в случае присоединения.