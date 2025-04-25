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Дания обвиняет рф в попытке разжечь конфликт с США из-за Гренландии - Bloomberg

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Служба оборонной разведки Дании заявила, что россия распространяла фейковые новости о Гренландии, чтобы вызвать рознь между США и Данией. Кампания была направлена на подрыв поддержки Украины Западом.

Дания обвиняет рф в попытке разжечь конфликт с США из-за Гренландии - Bloomberg

Служба оборонной разведки Дании утверждает, что россия пыталась разжечь конфликт в американо-датских отношениях с помощью фейковых новостей о Гренландии. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

В начале 2025 года появились сообщения, что Норвегия якобы хочет помочь россиянам, чтобы остановить полуавтономную территорию от присоединения к США.

По данным публикации, эта кампания была частью более широких усилий, направленных на "посев розни" в отношениях стран – членов НАТО и подрыв поддержки Запада для Украины.

Журналисты Bloomberg отправили запрос российскому правительству на эту тему, но ответа пока не получили.

Контекст

Дональд Трамп во время президентской кампании заявлял о намерениях сделать Гренландию очередным штатом США – эту риторику он продолжил и после инаугурации в январе 2025 года.

Сейчас администрация Трампа обсуждает приобретение Гренландии, предлагая финансовую выгоду, большую чем датские субсидии. Речь идет о сумме более 2,2 млрд долларов с регулярными выплатами.

В то же время, как пишут некоторые СМИ, у Трампа не исключают возможность решения проблемы Гренландии военным путем. Однако госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не планируют аннексировать Гренландию, а Йенс-Фредерик Нильсен, премьер-министр Гренландии, заявил, что его страна сама определит свое будущее и США не имеют права решать за жителей Гренландии.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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