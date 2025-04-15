США розглядають купівлю Гренландії, пропонуючи більше грошей, ніж Данія - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає ідею придбання Гренландії, пропонуючи острову фінансову вигоду, що значно перевищує субсидії від Данії. Про це йдеться у матеріалі Newsweek, повідомляє УНН.

Деталі

Видання нагадує, що Трамп назвав володіння США Гренландією "абсолютною необхідністю", але лідери Гренландії та Данії різко відкинули цю ідею. Але це не завадило адміністрації Трампа досліджувати можливість встановлення ціни на найбільший острів у світі.

Гренландія, автономна територія Данії з приблизно 56 000 мешканців, є домом для авіабази Туле, важливого військового об’єкта США, і містить цінні родовища рідкоземельних мінералів, нафти та природного газу. Трамп посилив свою риторику щодо володіння США островом, але ціна його придбання може бути величезною не лише з точки зору економіки, але й політичного капіталу - йдеться у статті.

Автори зазначають, що Трамп - не перший президент США, який висловив інтерес до Гренландії. Так, у 1946 році Гаррі Трумен запропонував Данії 100 мільйонів доларів золотом за острів, що дорівнює приблизно 1,6 мільярда доларів у сьогоднішніх грошах. І хоча Трамп публічно не назвав ціну, його адміністрація раніше обіцяла гренландцям "мільярди доларів" інвестицій.

Прем'єр Гренландії заявив про прагнення до незалежності та партнерство з Данією

При цьому керівництво Гренландії постійно відкидало ініціативи Трампа, а тодішній прем’єр-міністр Муте Буруп Егеде заявив: "Гренландія наша, ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися". Незважаючи на це, представники адміністрації Трампа розглядають можливість збільшення поточних субсидій, які Гренландія отримує від Данії, зараз вони становлять 600 мільйонів доларів на рік.

Суть у тому, що ми заплатимо вам більше, ніж Данія сказав один із представників адміністрації.

На думку авторів, це свідчить про те, що будь-яка потенційна пропозиція включатиме щорічний платіж понад 600 мільйонів доларів Гренландії, що збільшить витрати від одноразового платежу до річного зобов’язання.

Загалом нинішня пропозиція від уряду США може скласти понад 2,2 мільярда доларів із регулярними виплатами щороку - припускає видання.

Журналісти також вказують, що Трамп може погрожувати Данії тарифами. Так, він уже розглядав можливість введення тарифів на данський фармринок - зокрема, на популярні ліки, таких, як Ozempic, якщо Данія відмовиться від переговорів.

Нагадаємо

За інформацією The New York Times, США планують переконати населення Гренландії приєднатися до країни, замість анексії. Білий дім розглядає фінансові стимули, включаючи виплати у розмірі 10 000 доларів кожному гренландцю.

85% проти: гренландці не підтримують приєднання до США