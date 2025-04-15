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США рассматривают покупку Гренландии, предлагая больше денег, чем Дания - СМИ

Киев • УНН

 • 3198 просмотра

Администрация Трампа обсуждает приобретение Гренландии, предлагая финансовую выгоду, большую, чем датские субсидии. США могут предложить более 2,2 млрд долларов с регулярными выплатами.

США рассматривают покупку Гренландии, предлагая больше денег, чем Дания - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает идею приобретения Гренландии, предлагая острову финансовую выгоду, значительно превышающую субсидии от Дании. Об этом говорится в материале Newsweek, сообщает УНН.

Детали

Издание напоминает, что Трамп назвал владение США Гренландией "абсолютной необходимостью", но лидеры Гренландии и Дании резко отвергли эту идею. Но это не помешало администрации Трампа исследовать возможность установления цены на самый большой остров в мире.

Гренландия, автономная территория Дании с примерно 56 000 жителей, является домом для авиабазы Туле, важного военного объекта США, и содержит ценные месторождения редкоземельных минералов, нефти и природного газа. Трамп усилил свою риторику относительно владения США островом, но цена его приобретения может быть огромной не только с точки зрения экономики, но и политического капитала

- говорится в статье.

Авторы отмечают, что Трамп - не первый президент США, выразивший интерес к Гренландии. Так, в 1946 году Гарри Трумэн предложил Дании 100 миллионов долларов золотом за остров, что равно примерно 1,6 миллиарда долларов в сегодняшних деньгах. И хотя Трамп публично не назвал цену, его администрация ранее обещала гренландцам "миллиарды долларов" инвестиций.

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При этом руководство Гренландии постоянно отвергало инициативы Трампа, а тогдашний премьер-министр Муте Буруп Эгеде заявил: "Гренландия наша, мы не продаемся и никогда не будем продаваться". Несмотря на это, представители администрации Трампа рассматривают возможность увеличения текущих субсидий, которые Гренландия получает от Дании, сейчас они составляют 600 миллионов долларов в год.

Суть в том, что мы заплатим вам больше, чем Дания

сказал один из представителей администрации.

По мнению авторов, это свидетельствует о том, что любое потенциальное предложение будет включать ежегодный платеж более 600 миллионов долларов Гренландии, что увеличит расходы от одноразового платежа до ежегодного обязательства.

В целом нынешнее предложение от правительства США может составить более 2,2 миллиарда долларов с регулярными выплатами каждый год

- предполагает издание.

Журналисты также указывают, что Трамп может угрожать Дании тарифами. Так, он уже рассматривал возможность введения тарифов на датский фармрынок - в частности, на популярные лекарства, такие, как Ozempic, если Дания откажется от переговоров.

Напомним

По информации The New York Times, США планируют убедить население Гренландии присоединиться к стране, вместо аннексии. Белый дом рассматривает финансовые стимулы, включая выплаты в размере 10 000 долларов каждому гренландцу.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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