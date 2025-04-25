Данія звинувачує рф у спробі розпалити конфлікт з США через Гренландію - Bloomberg

Служба оборонної розвідки Данії стверджує, що росія намагалась розпалити конфлікт в американсько-датських відносинах за допомогою фейкових новин про Гренландію. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

На початку 2025 року з’явились повідомлення, що Норвегія нібито хоче допомогти росіянам, аби зупинити напівавтономну територію від приєднання до США.

За даними публікації, ця кампанія була частиною більш широких зусиль, спрямованих на "посів розбрату" у відносинах країн – членів НАТО та підрив підтримки Заходу для України.

Журналісти Bloomberg відправили запит російському уряду на цю тему, але відповіді наразі не отримали.

Контекст

Дональд Трамп під час президентської кампанії заявляв про наміри зробити Гренландію черговим штатом США – цю риторику він продовжив і після інавгурації в січні 2025 року.

Зараз адміністрація Трампа обговорює придбання Гренландії, пропонуючи фінансову вигоду, більшу за данські субсидії. Йдеться про суму у понад 2,2 млрд доларів з регулярними виплатами.

Водночас, як пишуть деякі ЗМІ, у Трампа не виключають можливість вирішення проблеми Гренландії військовим шляхом. Однак держсекретар Марко Рубіо заявив, що США не планують анексувати Гренландію, а Єнс-Фредерік Нільсен, прем'єр-міністр Гренландії, заявив, що його країна сама визначить своє майбутнє і США не мають права вирішувати за жителів Гренландії.