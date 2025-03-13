Трамп про Гренландію: думаю, що її анексія відбудеться
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про впевненість в анексії Гренландії. Він наголосив на стратегічному значенні острова для США і обіцяв збагачення народу Гренландії у разі приєднання.
Президент США Дональд Трамп вважає, що анексія Гренландії відбудеться. Про це він сказав під час зустрічі в Овальному кабінеті з Генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.
"Я думаю, що анексія Гренландії відбудеться. Нам доведеться укласти угоду щодо Гренландії", - сказав Трамп.
Доповнення
Раніше Трамп обіцяв збагатити народ Гренландії в разі приєднання острова до США.
Минулого тижня під час промови перед Конгресом Трамп висловив зацікавленість у можливому приєднанні Гренландії до США. Він наголосив, що острів має стратегічне значення для американських військових і в майбутньому може стати частиною Сполучених Штатів.
Раніше провідна партія Гренландії заявила, що відновлення інтересу США зміцнило рух за незалежність Гренландії та позицію у майбутніх переговорах про відокремлення від Данії.