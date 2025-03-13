Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в аннексии Гренландии. Он отметил стратегическое значение острова для США и обещал обогащение народа Гренландии в случае присоединения.
Президент США Дональд Трамп считает, что аннексия Гренландии произойдет. Об этом он сказал во время встречи в Овальном кабинете с Генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.
"Я думаю, что аннексия Гренландии произойдет. Нам придется заключить соглашение по Гренландии", - сказал Трамп.
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Ранее Трамп обещал обогатить народ Гренландии в случае присоединения острова к США.
На прошлой неделе во время речи перед Конгрессом Трамп выразил заинтересованность в возможном присоединении Гренландии к США. Он подчеркнул, что остров имеет стратегическое значение для американских военных и в будущем может стать частью Соединенных Штатов.
Ранее ведущая партия Гренландии заявила, что возобновление интереса США укрепило движение за независимость Гренландии и позицию в будущих переговорах об отделении от Дании.