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США нашли альтернативный способ, как закрепить свое влияние на Гренландию

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Вашингтон обсуждает соглашение о свободной ассоциации с Гренландией, чтобы получить доступ к ее ресурсам и территории. Это может усилить влияние США на острове и уменьшить зависимость от Дании.

США нашли альтернативный способ, как закрепить свое влияние на Гренландию

Вашингтон ведет внутренние обсуждения относительно предложения заключить с Гренландией соглашение о свободной ассоциации (COFA), подобное тому, которое Соединенные Штаты Америки (США) имеют с тремя островными государствами Тихого океана - Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на нескольких американских чиновников, передает УНН.

Детали

Соглашение COFA предусматривает, что США предоставляют государству-партнеру ряд важных услуг - от доставки почты до военной защиты - в обмен на свободный доступ американских военных к ее территории. Такие соглашения также предусматривают преимущественно беспошлинную торговлю с Соединенными Штатами.

По словам источников, план не означает непосредственное присоединение Гренландии к США, чего стремится Дональд Трамп. Впрочем, COFA могла бы стать альтернативой, которая позволила бы Вашингтону усилить свое влияние на острове. Однако для реализации такого сценария Гренландии, вероятно, пришлось бы получить независимость от Дании, ведь COFA заключаются только с суверенными государствами.

Датские чиновники пока не привлечены к обсуждениям и публично выступают против передачи острова США, подчеркивая, что вопрос будущего должен решать народ Гренландии.

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Опросы показывают, что гренландцы поддерживают идею независимости, а большинство не желает стать частью Соединенных Штатов. Поэтому идея COFA, которая предусматривает передачу части суверенитета Вашингтону, может быть воспринята с осторожностью, отмечает издание.

85% против: гренландцы не поддерживают присоединение к США29.03.25, 08:53 • 13160 просмотров

По данным Reuters, среди участников переговоров — временный старший директор Совета нацбезопасности США по вопросам Западного полушария Маркус Томи, представитель Совета по энергетической доминации Дэвид Копли и члены Национального экономического совета. Белый дом, посольство Дании, представительство Гренландии в Вашингтоне и Министерство внутренних дел США не прокомментировали ситуацию.

Вашингтон считает Гренландию стратегически важной из-за ее больших запасов минералов, в частности редкоземельных элементов, необходимых для высокотехнологичного и военного производства. Одним из примеров является проект Tanbreez, в рамках которого добытые на острове редкоземельные ресурсы будут обрабатываться в США. В нем 42% принадлежат нью-йоркской компании Critical Metals Corp, и эта доля может возрасти после завершения соглашения, запланированного на конец года, пишет издание.

Администрация Трампа разработала план взятия Гренландии под контроль США11.04.25, 05:05 • 9492 просмотра

Чиновники также рассказали Reuters, что США помогают Гренландии диверсифицировать экономику и уменьшить зависимость от Дании. В этом могут помочь государственные агентства — Корпорация по финансированию развития и Экспортно-импортный банк США.

Как отметил один из представителей администрации, COFA может стать "элегантным способом решения беспокойств в сфере безопасности Гренландии", хотя окончательное решение пока не принято.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп допускает применение военной силы для установления контроля над Гренландией. 

США усиливают шпионаж в Гренландии для контроля над островом - Wall Street Journal07.05.25, 13:18 • 10896 просмотров

Вита Зеленецкая

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