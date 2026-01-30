$42.850.08
Ексклюзив
15:18 • 988 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 5620 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 10943 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 13615 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 16530 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 22114 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 30011 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35430 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41720 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 66403 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Застрягли" у США: Україна досі не отримала $250 млн енергетичної допомоги, яку виділяли ще за часів Байдена - Reuters

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Сотні мільйонів доларів енергетичної допомоги США, обіцяної Україні, досі не виділені, що викликає занепокоєння на тлі лютої зими. Кошти, призначені для імпорту газу та відновлення інфраструктури, застрягли через бюрократичну плутанину та внутрішні суперечки в адміністрації Трампа.

Американські та європейські посадовці дедалі більше занепокоєні тим, що сотні мільйонів доларів енергетичної допомоги США, обіцяної Україні, досі не були виділені, тоді як люта зима підштовхує зруйновану війною енергосистему країни до межі колапсу. Про це повідомляє Reuters посилаючись на кілька джерел, обізнаних із ситуацією, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, серед яких - посадовці США та України, ці кошти спочатку планували спрямувати на імпорт зрідженого природного газу та відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими ударами. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) ще за адміністрації колишнього президента Джо Байдена повідомляло Конгрес про намір перерахувати принаймні частину цих коштів, зазначили два джерела, які попросили не називати їхніх імен через обговорення внутрішніх процесів.

Однак після фактичного згортання роботи USAID у перші тижні президентства Дональда Трампа частина коштів, за словами джерел, опинилася в бюрократичному "підвішеному" стані.

Деякі представники адміністрації виступають за те, щоб ці кошти були виділені через Державний департамент, який нині опікується залишками функцій USAID, зазначають джерела. Інші ж наполягають на залученні Корпорації фінансування розвитку (Development Finance Corporation) — маловідомого раніше федерального агентства, якому прогнозують ключову роль у відбудові України.

Історія пауз

Адміністрація Трампа і раніше призупиняла або затримувала допомогу Україні. Зокрема, США неодноразово тимчасово зупиняли постачання військової допомоги - іноді для тиску на Київ у межах мирних переговорів між Москвою та Києвом за посередництва США.

Цього разу затримка енергетичної допомоги, за словами двох джерел, пов’язана не зі спробами чинити тиск на Україну, а з бюрократичною плутаниною та внутрішніми суперечками.

Водночас заблокована допомога — обсягом близько 250 млн доларів, за оцінкою двох джерел, — останніми тижнями викликає дедалі більше роздратування, оскільки російські атаки на електростанції та трубопроводи залишили мільйони українців беззахисними перед жорстокими зимовими холодами, зазначили український, американський та європейський посадовці, а також ще двоє поінформованих осіб.

Одне з джерел повідомило, що помічники в Конгресі США знають про замороження коштів і намагаються отримати додаткову інформацію.

Український посадовець зазначив, що Київ також поінформований про ситуацію, однак побоюється порушувати це питання, щоб не спровокувати дипломатичні наслідки. Президент США Дональд Трамп неодноразово прохолодно реагував на прохання України про допомогу.

"Енергетичний Рамштайн": в уряді повідомили, яку допомогу отримають від партнерів G7+24.01.26, 12:23 • 4811 переглядiв

Речниця посольства України у Вашингтоні Галина Юсипюк заявила, що Україна та США тісно співпрацюють у питаннях енергетики.

Українська та американська сторони щоденно працюють над зміцненням стійкості енергетичної системи України"

- написала вона в електронному листі.

Речник Корпорації фінансування розвитку заявив, що агентство "тісно співпрацює з усіма міжвідомчими партнерами з метою підтримки зусиль з відбудови України та зміцнення спільної економічної безпеки й добробуту США та України".

Офіс управління та бюджету Білого дому, посилаючись, імовірно, на критичний звіт генерального інспектора USAID, заявив, що в минулому кошти енергетичної допомоги Україні використовувалися неефективно.

Підтримка енергетичного сектору України за адміністрації Байдена була катастрофою — звіт генерального інспектора USAID показує, що підрядники в Україні, ймовірно, втратили енергопродукти на мільйони доларів через відсутність контролю, корупцію, крадіжки тощо

- йдеться в електронному листі речника.

Масштабні зміни у федеральній бюрократії, запроваджені адміністрацією Трампа, ускладнили зусилля США з надання допомоги союзникам.

Фактична ліквідація USAID, зокрема, спричинила плутанину щодо того, як і коли мають виділятися кошти, повідомили кілька джерел Reuters.

Крім того, Рада національної безпеки, яка в попередніх адміністраціях координувала взаємодію між розвідкою, структурами нацбезпеки та дипломатичними відомствами, була суттєво скорочена.

Окрім цього, енергетична допомога Україні й раніше надходила повільно через занепокоєння масштабною корупцією в енергетичному секторі країни, зазначив один зі співрозмовників.

Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові29.01.26, 15:51 • 27973 перегляди

Ольга Розгон

