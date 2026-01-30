"Застрягли" у США: Україна досі не отримала $250 млн енергетичної допомоги, яку виділяли ще за часів Байдена - Reuters

Американські та європейські посадовці дедалі більше занепокоєні тим, що сотні мільйонів доларів енергетичної допомоги США, обіцяної Україні, досі не були виділені, тоді як люта зима підштовхує зруйновану війною енергосистему країни до межі колапсу. Про це повідомляє Reuters посилаючись на кілька джерел, обізнаних із ситуацією, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, серед яких - посадовці США та України, ці кошти спочатку планували спрямувати на імпорт зрідженого природного газу та відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими ударами. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) ще за адміністрації колишнього президента Джо Байдена повідомляло Конгрес про намір перерахувати принаймні частину цих коштів, зазначили два джерела, які попросили не називати їхніх імен через обговорення внутрішніх процесів.

Однак після фактичного згортання роботи USAID у перші тижні президентства Дональда Трампа частина коштів, за словами джерел, опинилася в бюрократичному "підвішеному" стані.

Деякі представники адміністрації виступають за те, щоб ці кошти були виділені через Державний департамент, який нині опікується залишками функцій USAID, зазначають джерела. Інші ж наполягають на залученні Корпорації фінансування розвитку (Development Finance Corporation) — маловідомого раніше федерального агентства, якому прогнозують ключову роль у відбудові України.

Історія пауз

Адміністрація Трампа і раніше призупиняла або затримувала допомогу Україні. Зокрема, США неодноразово тимчасово зупиняли постачання військової допомоги - іноді для тиску на Київ у межах мирних переговорів між Москвою та Києвом за посередництва США.

Цього разу затримка енергетичної допомоги, за словами двох джерел, пов’язана не зі спробами чинити тиск на Україну, а з бюрократичною плутаниною та внутрішніми суперечками.

Водночас заблокована допомога — обсягом близько 250 млн доларів, за оцінкою двох джерел, — останніми тижнями викликає дедалі більше роздратування, оскільки російські атаки на електростанції та трубопроводи залишили мільйони українців беззахисними перед жорстокими зимовими холодами, зазначили український, американський та європейський посадовці, а також ще двоє поінформованих осіб.

Одне з джерел повідомило, що помічники в Конгресі США знають про замороження коштів і намагаються отримати додаткову інформацію.

Український посадовець зазначив, що Київ також поінформований про ситуацію, однак побоюється порушувати це питання, щоб не спровокувати дипломатичні наслідки. Президент США Дональд Трамп неодноразово прохолодно реагував на прохання України про допомогу.

Речниця посольства України у Вашингтоні Галина Юсипюк заявила, що Україна та США тісно співпрацюють у питаннях енергетики.

Українська та американська сторони щоденно працюють над зміцненням стійкості енергетичної системи України" - написала вона в електронному листі.

Речник Корпорації фінансування розвитку заявив, що агентство "тісно співпрацює з усіма міжвідомчими партнерами з метою підтримки зусиль з відбудови України та зміцнення спільної економічної безпеки й добробуту США та України".

Офіс управління та бюджету Білого дому, посилаючись, імовірно, на критичний звіт генерального інспектора USAID, заявив, що в минулому кошти енергетичної допомоги Україні використовувалися неефективно.

Підтримка енергетичного сектору України за адміністрації Байдена була катастрофою — звіт генерального інспектора USAID показує, що підрядники в Україні, ймовірно, втратили енергопродукти на мільйони доларів через відсутність контролю, корупцію, крадіжки тощо - йдеться в електронному листі речника.

Масштабні зміни у федеральній бюрократії, запроваджені адміністрацією Трампа, ускладнили зусилля США з надання допомоги союзникам.

Фактична ліквідація USAID, зокрема, спричинила плутанину щодо того, як і коли мають виділятися кошти, повідомили кілька джерел Reuters.

Крім того, Рада національної безпеки, яка в попередніх адміністраціях координувала взаємодію між розвідкою, структурами нацбезпеки та дипломатичними відомствами, була суттєво скорочена.

Окрім цього, енергетична допомога Україні й раніше надходила повільно через занепокоєння масштабною корупцією в енергетичному секторі країни, зазначив один зі співрозмовників.

