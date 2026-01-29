Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові

Європейська комісія оголошує про надання екстреної допомоги Україні та Молдові, яка приймає біженців, у розмірі 153 мільйонів євро, оскільки мільйони українців стикаються з низькими температурами без електроенергії через постійні російські бомбардування енергетичної інфраструктури, передає УНН із посиланням на пресслсжбу ЄК.

Відповідаючи на нагальні потреби, ЄС виділяє початкові 145 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні для надання допомоги у сфері захисту, житла, харчування, грошової допомоги, психосоціальної підтримки та доступу до води та медичних послуг. Ще 8 мільйонів євро в Молдові будуть спрямовані на підтримку розміщення українських біженців, які втекли від війни - йдеться у повідомленні.

В Єврокомісії відзначили, що після понад десяти років бойових дій та майже чотирьох років повномасштабної війни народ України продовжує терпіти величезні страждання. Щоденні жертви серед цивільного населення, масштабні руйнування інфраструктури та масове переміщення населення ще більше загострюють величезні гуманітарні потреби. Через постійні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України мільйони людей у ​​країні піддаються впливу низьких температур.

Поряд із цим виділенням гуманітарної допомоги, ЄС посилив екстрену енергетичну допомогу. Цього тижня було доставлено 447 генераторів вартістю 3,7 мільйона євро для відновлення електропостачання лікарень, притулків та інших критично важливих служб. Ще 500 генераторів, усі зі стратегічних резервів rescEU, зараз розгортаються, щоб допомогти підтримувати роботу основних служб.

ЄС надає гуманітарну допомогу Україні з початку війни у 2014 році та активно працює по всій країні, надаючи пріоритет важкодоступним районам поблизу ліній фронту у східних та південних регіонах. Після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році ЄС значно активізував свої зусилля з надання допомоги Україні. З моменту повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року Комісія виділила понад 1,4 мільярда євро на програми гуманітарної допомоги в Україні та Молдові.