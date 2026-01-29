$42.770.19
51.230.00
ukenru
13:51 • 244 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 1824 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 4644 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 11140 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 11239 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 10634 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 13905 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 24591 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 11033 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 13424 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.4м/с
92%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI29 січня, 05:00 • 21253 перегляди
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики29 січня, 05:26 • 20186 перегляди
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України29 січня, 06:15 • 22903 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів29 січня, 06:27 • 23118 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем09:05 • 18043 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 57703 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 86420 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 109893 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 88714 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 107899 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Емманюель Макрон
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Франція
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 21068 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 47631 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 45400 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 51746 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 54154 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Опалення
Дипломатка

Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Європейська комісія надає Україні 145 мільйонів євро гуманітарної допомоги та 8 мільйонів євро Молдові для підтримки українських біженців. Мільйони українців стикаються з низькими температурами без електроенергії через російські бомбардування.

Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові

Європейська комісія оголошує про надання екстреної допомоги Україні та Молдові, яка приймає біженців, у розмірі 153 мільйонів євро, оскільки мільйони українців стикаються з низькими температурами без електроенергії через постійні російські бомбардування енергетичної інфраструктури, передає УНН із посиланням на пресслсжбу ЄК.

Відповідаючи на нагальні потреби, ЄС виділяє початкові 145 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні для надання допомоги у сфері захисту, житла, харчування, грошової допомоги, психосоціальної підтримки та доступу до води та медичних послуг. Ще 8 мільйонів євро в Молдові будуть спрямовані на підтримку розміщення українських біженців, які втекли від війни - йдеться у повідомленні.

В Єврокомісії відзначили, що після понад десяти років бойових дій та майже чотирьох років повномасштабної війни народ України продовжує терпіти величезні страждання. Щоденні жертви серед цивільного населення, масштабні руйнування інфраструктури та масове переміщення населення ще більше загострюють величезні гуманітарні потреби. Через постійні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України мільйони людей у ​​країні піддаються впливу низьких температур.

В Україну надійшло понад 50 тонн гуманітарної допомоги для енергосистеми з шести країн - Шмигаль22.01.26, 14:48 • 20430 переглядiв

Поряд із цим виділенням гуманітарної допомоги, ЄС посилив екстрену енергетичну допомогу. Цього тижня було доставлено 447 генераторів вартістю 3,7 мільйона євро для відновлення електропостачання лікарень, притулків та інших критично важливих служб. Ще 500 генераторів, усі зі стратегічних резервів rescEU, зараз розгортаються, щоб допомогти підтримувати роботу основних служб.

Додамо

ЄС надає гуманітарну допомогу Україні з початку війни у 2014 році та активно працює по всій країні, надаючи пріоритет важкодоступним районам поблизу ліній фронту у східних та південних регіонах. Після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році ЄС значно активізував свої зусилля з надання допомоги Україні. З моменту повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року Комісія виділила понад 1,4 мільярда євро на програми гуманітарної допомоги в Україні та Молдові.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
благодійність
Європейська комісія
Європейський Союз
Україна
Молдова