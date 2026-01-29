Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове

Европейская комиссия объявляет о предоставлении экстренной помощи Украине и Молдове, принимающей беженцев, в размере 153 миллионов евро, поскольку миллионы украинцев сталкиваются с низкими температурами без электричества из-за постоянных российских бомбардировок энергетической инфраструктуры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Отвечая на насущные потребности, ЕС выделяет первоначальные 145 миллионов евро гуманитарной помощи Украине для оказания помощи в сфере защиты, жилья, питания, денежной помощи, психосоциальной поддержки и доступа к воде и медицинским услугам. Еще 8 миллионов евро в Молдове будут направлены на поддержку размещения украинских беженцев, бежавших от войны, — говорится в сообщении.

В Еврокомиссии отметили, что после более десяти лет боевых действий и почти четырех лет полномасштабной войны народ Украины продолжает терпеть огромные страдания. Ежедневные жертвы среди гражданского населения, масштабные разрушения инфраструктуры и массовое перемещение населения еще больше обостряют огромные гуманитарные потребности. Из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины миллионы людей в стране подвергаются воздействию низких температур.

Наряду с этим выделением гуманитарной помощи, ЕС усилил экстренную энергетическую помощь. На этой неделе было доставлено 447 генераторов стоимостью 3,7 миллиона евро для восстановления электроснабжения больниц, приютов и других критически важных служб. Еще 500 генераторов, все из стратегических резервов rescEU, сейчас развертываются, чтобы помочь поддерживать работу основных служб.

Добавим

ЕС оказывает гуманитарную помощь Украине с начала войны в 2014 году и активно работает по всей стране, отдавая приоритет труднодоступным районам вблизи линий фронта в восточных и южных регионах. После полномасштабного вторжения России в 2022 году ЕС значительно активизировал свои усилия по оказанию помощи Украине. С момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Комиссия выделила более 1,4 миллиарда евро на программы гуманитарной помощи в Украине и Молдове.