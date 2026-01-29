$42.770.19
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Европейская комиссия предоставляет Украине 145 миллионов евро гуманитарной помощи и 8 миллионов евро Молдове для поддержки украинских беженцев. Миллионы украинцев сталкиваются с низкими температурами без электроэнергии из-за российских бомбардировок.

Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове

Европейская комиссия объявляет о предоставлении экстренной помощи Украине и Молдове, принимающей беженцев, в размере 153 миллионов евро, поскольку миллионы украинцев сталкиваются с низкими температурами без электричества из-за постоянных российских бомбардировок энергетической инфраструктуры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Отвечая на насущные потребности, ЕС выделяет первоначальные 145 миллионов евро гуманитарной помощи Украине для оказания помощи в сфере защиты, жилья, питания, денежной помощи, психосоциальной поддержки и доступа к воде и медицинским услугам. Еще 8 миллионов евро в Молдове будут направлены на поддержку размещения украинских беженцев, бежавших от войны, — говорится в сообщении.

В Еврокомиссии отметили, что после более десяти лет боевых действий и почти четырех лет полномасштабной войны народ Украины продолжает терпеть огромные страдания. Ежедневные жертвы среди гражданского населения, масштабные разрушения инфраструктуры и массовое перемещение населения еще больше обостряют огромные гуманитарные потребности. Из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины миллионы людей в стране подвергаются воздействию низких температур.

В Украину поступило более 50 тонн гуманитарной помощи для энергосистемы из шести стран - Шмыгаль22.01.26, 14:48 • 20430 просмотров

Наряду с этим выделением гуманитарной помощи, ЕС усилил экстренную энергетическую помощь. На этой неделе было доставлено 447 генераторов стоимостью 3,7 миллиона евро для восстановления электроснабжения больниц, приютов и других критически важных служб. Еще 500 генераторов, все из стратегических резервов rescEU, сейчас развертываются, чтобы помочь поддерживать работу основных служб.

Добавим

ЕС оказывает гуманитарную помощь Украине с начала войны в 2014 году и активно работает по всей стране, отдавая приоритет труднодоступным районам вблизи линий фронта в восточных и южных регионах. После полномасштабного вторжения России в 2022 году ЕС значительно активизировал свои усилия по оказанию помощи Украине. С момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Комиссия выделила более 1,4 миллиарда евро на программы гуманитарной помощи в Украине и Молдове.

Антонина Туманова

