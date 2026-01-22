В Украину поступило более 50 тонн гуманитарной помощи для энергосистемы из шести стран - Шмыгаль

В связи с чрезвычайной ситуацией в энергосистеме Украины государство продолжает активно привлекать международную гуманитарную помощь. Об этом сообщает министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

Подробности

По его словам, в течение последних дней в Украину поступило шесть гуманитарных грузов общим весом более 50 тонн из Нидерландов, Германии, Швейцарии, Финляндии, Испании и Норвегии. В состав помощи входят силовые трансформаторы, распределительные шкафы, генераторы, осветительные мачты и другое энергетическое оборудование.

Кроме того, в ближайшее время ожидается поступление новых партий помощи от международных партнеров. В частности, в пятницу должно прибыть энергетическое оборудование из Чехии, еще 400 генераторов направляются в столицу из Польши. Помощь от Австрии уже направляется в резервный хаб Минэнерго.

Все запросы быстро отрабатываем. Предприятиям топливно-энергетического комплекса и критической инфраструктуры уже отправлено 20 грузов - 114 тонн оборудования - отметил Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что всем ответственным структурам поручено оперативно обрабатывать полученную помощь, ведь от этого напрямую зависит скорость восстановления электро- и теплоснабжения в домах украинцев.

Чиновник поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь Украине в условиях сложной зимы.

Напомним

Япония выделит 6 миллиардов долларов на гуманитарную и техническую поддержку Украины в 2026 году.